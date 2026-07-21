Ciudadanos irrumpen en sesión del Congreso de Sinaloa para exigir solución a altos cobros de la CFE

Un grupo de ciudadanos provenientes de Villa Juárez, Costa Rica y otras comunidades se manifestó este martes en el Congreso de Sinaloa, donde interrumpió la sesión ordinaria para exigir respuestas y soluciones ante los altos cobros en el servicio de energía eléctrica.

Con un megáfono, los manifestantes irrumpieron en la sesión y advirtieron que no permitirían que esta continuara hasta recibir una respuesta por parte del Poder Legislativo.

Además, solicitaron la presencia de la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde en el recinto, al señalar que hasta el momento no han obtenido una solución a sus demandas.

Los inconformes denunciaron que los recibos de electricidad continúan llegando con montos cada vez más elevados e, incluso, con recargos.

También afirmaron que algunas familias ya enfrentan cortes en el suministro eléctrico debido a la imposibilidad de cubrir los pagos.

Durante la protesta, los Diputados hicieron caso omiso por un momento a las exigencias de los ciudadanos y continuaron con el desarrollo de la sesión, pese a los gritos y consignas de los manifestantes, quienes reiteraron su exigencia de una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

Posteriormente, los ciudadanos no desistieron de sus exigencias, por lo que los diputados decretaron un receso en la sesión e instalaron una comisión especial para atender sus demandas.