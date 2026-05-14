$!Ciudadanos protestan en el Congreso de Sinaloa por altos cobros de la CFE

Durante la sesión ordinaria en el Congreso de Sinaloa, ciudadanos se manifestaron en contra de los elevados cobros en los recibos de energía eléctrica. Los inconformes acudieron al recinto legislativo para expresar el descontento de la población, ya que algunos recibos superan los 10 mil pesos. Habitantes de distintos sitios como Eldorado, Culiacancito, Sanalona y El Diez, asistieron a la sesión para mostrar recibos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad, señalando que el problema afecta de manera generalizada a numerosas familias.





Los manifestantes explicaron que previamente acudieron a las oficinas de la CFE en Culiacán para protestar; sin embargo, aseguraron que no han recibido una respuesta concreta por parte de la dependencia. Leticia Quintero, una de las manifestantes, declaró que son miles de ciudadanos en diferentes municipios de Sinaloa quienes enfrentan cobros excesivos en sus recibos. Comentó que la única respuesta que han recibido de las autoridades de la CFE es que existe un error en los medidores de consumo; no obstante, aclaró que algunos recibos ni siquiera reflejan lecturas reales.



