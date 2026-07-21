Ciudadanos se reunirán con la Gobernadora este miércoles por cobros excesivos de CFE, informa Presidente de Jucopo

Este miércoles ciudadanos de la sindicatura de Villa Juárez, Costa Rica y más comunidades sostendrán una reunión con la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, luego de manifestarse en el Congreso del Estado para solicitar una solución ante los altos cobros en los recibos de energía eléctrica.

El Diputado local Eligio López Portillo, Presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que, después de sostener un encuentro con los manifestantes, se acordó realizar una reunión con para buscar alternativas que atiendan la problemática.

“Acordamos reunirnos con ellos mañana con el Poder Ejecutivo para buscar una solución. Ellos no quieren que les paguen los recibos, quieren que les solucionen los altos cobros; por ejemplo, si tienen recibos de 30 o 40 mil pesos y les dan seis meses para pagar, de todas formas la gente no va a tener para pagar. Tienen que darnos una alternativa más consciente”, comentó.

Señaló que durante la reunión se buscarán alternativas de solución para que la ciudadanía pueda contar con cobros justos y se pueda reinstalar el servicio a quienes ya les fue suspendido.

Esto se da después de que decenas de ciudadanos acudieran al Congreso del Estado, donde interrumpieron la sesión ordinaria e incluso bloquearon los accesos al recinto como muestra de inconformidad ante la falta de solución a sus peticiones por los altos cobros en los recibos de energía eléctrica.