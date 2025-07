Ciudadanos temen que despliegue militar en Culiacán desencadene enfrentamientos

CULIACÁN._ La presencia cotidiana de militares en el centro de Culiacán, como parte de una estrategia de proximidad social, no ha logrado tranquilizar del todo a la población.

En un sondeo realizado por Noroeste las personas consultadas coincidieron en que, más que brindarles seguridad, verlos armados y en grupo les genera miedo ante la posibilidad de que ocurra un enfrentamiento.

María, habitante de Alturas del Sur, que frecuenta el centro por su trabajo, comenta que aunque no se opone a los operativos, le inquieta su manera de interactuar con la gente.

“La verdad no me siento cómoda con ellos. Sí me ha tocado que te paran en el camión, revisan, y aunque entiendo que lo hagan, lo hacen de forma acosante, intimidante”, relata.

Asegura que se siente igual de segura con o sin ellos, pero duda de su verdadera función.

“Uno ya no sabe si son o no son los buenos”, dice.

El miedo se intensifica cuando recuerda episodios donde los ha visto correr por su colonia, aparentemente en persecuciones.

“Sí es necesario que estén porque de algún modo nos cuidan, pero tantos en un solo lugar sí da miedo... por una bala perdida puede pasarle algo a alguien que no tiene nada que ver”.

Javier, trabajador del sector centro, admite sentirse confundido al ver a los militares conviviendo entre comercios y transeúntes.

“Es muy raro el hecho de que si tú ves autos, así del Ejército. Yo lo que me viene a la cabeza es que estoy en un lugar bélico, en un lugar donde hay guerra, tal cual”.

“En cuanto a seguridad yo pensaría a veces: ‘es más seguro’. Pero muchas veces a cómo está la situación piensas: ‘aquí se van a agarrar’. Entonces, es estar dividido entre esas dos. Por eso se siente raro, no sabes si estás bien o estás mal”, señala.

Agrega que, en su opinión, muchos de los elementos sí quieren cumplir con su labor, pero que los altos mandos impiden que lo hagan con autonomía.

Para Valeria, una joven de 22 años, la experiencia es aún más personal. Tiene un tío desaparecido desde hace cinco meses y desde entonces, dice, ha comenzado a ver con otros ojos todo lo que ocurre a su alrededor.

“Me da pendiente... no sé, de que haya un agarre aquí cerca”.

“Me da miedo, no sé. Es que, como dicen que también no se sabe si son buenos o malos ya te da pendiente”, expresa.

Este día caminaba sola por primera vez desde que desapareció su familiar.

Aunque las autoridades han planteado la proximidad social como un intento de acercar a los cuerpos castrenses a la ciudadanía, en Culiacán esa intención parece generar un efecto contrario.

Durante esta semana un vehículo blindado del Ejército Mexicano, llamado Ocelotl se mantiene en la plazuela Obregón, así como un grupo de elementos castrenses.