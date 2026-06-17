$!Ciudadanos y empresarios de Sinaloa exigen estrategia integral de seguridad y reactivación económica

A través de un comunicado conjunto, activistas, ciudadanos, colectivos y representantes del sector empresarial hicieron un llamado a los tres órdenes de Gobierno para implementar una estrategia efectiva que permita mejorar las condiciones de seguridad en Sinaloa y, al mismo tiempo, impulsar la recuperación económica de la entidad.

En el documento, los firmantes advierten sobre las afectaciones que ha dejado la ola de violencia registrada desde 2024, situación que, aseguran, ha impactado de manera directa en la generación de empleos, la inversión y las condiciones de vida de miles de familias sinaloenses.

El comunicado señala que, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2026 un total de 59 mil 714 personas dejaron de estar ocupadas en el Estado.

Asimismo, expone que la pobreza laboral no ha mostrado una reducción significativa pese a los incrementos al salario mínimo registrados durante ese periodo.

En ese sentido, refiere que entre abril de 2024, antes del inicio de la crisis de violencia, y abril de 2026 se perdieron 27 mil 349 empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.