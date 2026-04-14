$!Civic Hub arranca en Sinaloa con tres inmersiones de liderazgo para construir paz

Con un llamado a priorizar el diálogo por encima de la acción inmediata, inició en Sinaloa la plataforma de liderazgo Civic Hub, un espacio que reunirá a perfiles del sector empresarial, social, político, cultural, académico y de medios de comunicación en un proceso intensivo de colaboración. El programa contempla un calendario estructurado que inicia este 14 de abril con el lanzamiento oficial, seguido de tres inmersiones presenciales: la primera del 17 al 19 de abril, la segunda del 5 al 7 de junio y la tercera del 3 al 5 de julio. El proceso concluirá el 17 de julio con la presentación de resultados. Durante la apertura, la directora de Civic Hub, Beatriz Mejía Restrepo, enfatizó que esta iniciativa no debe entenderse como un programa convencional, sino como una experiencia transformadora.







“No quiero darle la bienvenida a un proyecto ni a un programa, esto es una experiencia bien desafiante que realmente creo que pocas veces tenemos la oportunidad de darnos”, expresó ante los participantes. Mejía Restrepo subrayó que el objetivo principal no es generar resultados inmediatos, sino construir las condiciones necesarias para la colaboración efectiva, comenzando por el diálogo. “Hoy es innovador y es disruptivo volver a lo básico, y lo básico es el diálogo, encontrarnos en el disenso, tener la capacidad de tener conversaciones incómodas”, señaló. En ese sentido, explicó que uno de los pilares del proceso será reunir perspectivas diversas sin intentar unificarlas. “No buscamos alinear ideas ni que haya una sola verdad; buscamos comprender que es posible construir desde la diferencia”, afirmó. El modelo de Civic Hub se basa en inmersiones de tres días en las que los participantes se desconectan de su rutina para reflexionar, dialogar y diseñar posibles soluciones a problemáticas públicas, especialmente en temas de construcción de paz. La directora también advirtió que el impacto del programa dependerá de la apertura de los propios participantes. “Si esta experiencia no logra movernos desde donde estamos, no logró nada”, dijo, al destacar que el proceso implica incomodidad y confrontación de ideas.





Asimismo, llamó a no centrarse únicamente en la generación de resultados tangibles inmediatos. “La invitación es a no obsesionarse con el hacer, porque hacemos, hacemos, hacemos, pero poco dialogamos y pensamos juntos”, expresó. Aunque no se descarta que surjan iniciativas concretas al finalizar el programa en julio, Mejía Restrepo explicó que el objetivo central es generar una articulación genuina entre actores que normalmente no coinciden.







“Lo mínimo es que se van a abrir otros caminos neuronales, vamos a empezar a ver las cosas de otra forma”, concluyó. Civic Hub es impulsado por aliados como Fundación Coppel, Tecnológico de Monterrey y Ciudadanos Evaluando IAP, entre otros, con el objetivo de fortalecer capacidades de incidencia y construir soluciones colectivas ante los desafíos públicos del estado. Los líderes que participarán en el encuentro son María Isabel Cruz Bernal, madre buscadora y fundadora de Sabuesos Guerreras; Jorge Ibarra Martínez, académico e investigador en políticas públicas; Janet Garza, empresaria líder de Raga Soluciones Gráficas; Román Andrade, psicólogo especializado en prevención social del delito; Silvia Irene Burgos Tapia, directora de BAM, enfocada en niñez y juventud.





