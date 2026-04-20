$!Civic Hub reúne a líderes de diversos sectores para avanzar en la construcción de confianza social en Sinaloa

CULIACÁN._ Con la participación de líderes del sector empresarial, académico, social, gubernamental y medios de comunicación, concluyó en Mazatlán la primera inmersión de Civic Hub, una plataforma orientada a fortalecer la confianza social y promover la colaboración intersectorial para la construcción de paz en Sinaloa.
En un comunicado, se indicó que durante tres días, las y los participantes sostuvieron un diálogo estructurado sobre las dinámicas de violencia en la ciudad y los principales obstáculos para la acción colectiva.
Explicó que a través de metodologías participativas, el encuentro permitió identificar tensiones clave entre sectores, particularmente en torno a las expectativas mutuas y las capacidades reales de respuesta frente a los problemas públicos.
Uno de los ejes centrales, señaló, fue el análisis de la confianza social como condición para la cooperación.
Destacó que las discusiones evidenciaron que, más allá de la falta de soluciones, persisten brechas en la corresponsabilidad y en la forma en que cada sector asume su rol frente a los desafíos compartidos.
El espacio también abordó temas sensibles, mencionó el boletín, como la normalización de ciertas expresiones culturales asociadas a la violencia, así como los retos para integrar enfoques de equidad en las agendas públicas, promoviendo una conversación abierta y sin juicios entre los participantes.
El primer encuentro tuvo como propósito principal abrir un espacio de escucha, reflexión y comprensión compartida entre sectores, más que la formulación inmediata de soluciones.
En este sentido, permitió visibilizar percepciones, tensiones y experiencias que influyen en la construcción, o ruptura, de la confianza social entre sectores, destacó.
Si bien en esta etapa no se buscó generar soluciones concretas, aclaró, este proceso sienta las bases para su desarrollo a lo largo de las siguientes inmersiones.
Civic Hub continuará en los próximos meses con nuevas inmersiones orientadas a profundizar el diálogo y avanzar progresivamente hacia la construcción de iniciativas intersectoriales.
Señaló que esta iniciativa es impulsada por diversos actores cívicos y empresariales y espera promover una comunidad de líderes de alto nivel que se articulen en iniciativas alrededor de la paz.