Claman por la paz en Culiacán; se unen en el Sitio de Jericó ante ola de violencia

En medio del contexto de inseguridad por el que atraviesa Culiacán, la Catedral Basílica se convirtió en el epicentro de un clamor colectivo por la paz durante la reciente celebración de la semana del Sitio de Jericó ante la ola de violencia.

El Padre Jaime Homero Portillo Gill, Rector de la Catedral de Culiacán, ante los cuestionamientos sobre la situación de violencia que se vive actualmente, hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana e instó a la población a no claudicar en sus labores cotidianas y a actuar con integridad en sus respectivos ámbitos.

“Nosotros como católicos recemos por la paz”, expresó.

Portillo Gill compartió que hubo una asistencia de miles de peregrinos de la ciudad y de comunidades que se congregaron para participar en las misas y recorridos.

Lo que destacó en esta edición fue la unificación de los asistentes bajo una misma causa: la petición por el cese de la violencia.

También señaló que, aunque los fieles portaban peticiones personales, la intención comunitaria de pedir por la seguridad de la ciudad fue el motor principal de la jornada.

“Cada quien desde su trinchera hace lo que le corresponde”, enfatizó.

El Padre hizo un llamado a que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones en el trabajo, la familia, la escuela y el campo.

Asimismo, exhortó a la comunidad católica a no separar su deber civil de su fe, manteniendo la oración constante como una herramienta para alcanzar la paz que la sociedad demanda.