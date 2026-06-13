Clases en Sinaloa con el 15% de las escuelas de manera irregular por violencia

La crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa ha impactado directamente en el sistema educativo, provocando que aproximadamente el 15 por ciento de los planteles escolares en la entidad no operen de manera regular.

Nuria Alejandra González Elizalde, directora de Mexicanos Primero, informó que, basándose en los reportes de la autoridad educativa estatal, una cantidad considerable de escuelas permanece sin recibir alumnos de forma presencial.

“La Secretaría de Educación Pública y Cultura ha hecho diversas declaraciones en las que de manera constante ha señalado que las escuelas permanecen en un 83 y 85 por ciento abiertas. Eso nos representa un 15 por ciento de escuelas que no están operando”, informó González Elizalde.

A pesar de que la Secretaría de Educación Pública y Cultura ha implementado estrategias para intentar recuperar los aprendizajes de manera virtual, la organización advierte que estos esfuerzos son insuficientes.

El principal señalamiento es la ausencia de un diagnóstico oficial que permita conocer con exactitud el daño que la violencia y las asistencias intermitentes han causado en los estudiantes.

Para la asociación, no se puede diseñar una solución efectiva si se desconoce la magnitud real de la afectación y compartió que la situación actual agrava un panorama que ya era complicado tras la emergencia sanitaria por Covid-19.

Se estima que los alumnos de nivel básico en el estado presentan deficiencias críticas, pues en las evaluaciones más recientes no logran alcanzar ni el 60 por ciento de los aciertos esperados en sus conocimientos.

Además del rezago académico, existe una preocupación fundada sobre la salud socioemocional de los niños y adolescentes.

“Nosotros creemos que el cierre de escuelas por diversos motivos, tanto por violencia como por cuestiones climatológicas, cuestiones operativas o temas de deficiencias en la infraestructura, al final del camino conlleva a la pérdida de clases” expresó.

Ante la falta de datos claros por parte del Gobierno, Mexicanos Primero Sinaloa anunció que iniciará un ejercicio de monitoreo ciudadano para documentar cuántos días de clase se han perdido realmente y cuáles son las causas principales.

Asimismo, la representante adelantó que realizarán una medición independiente de los aprendizajes, enfocándose inicialmente en el municipio de Culiacán, con el objetivo de visibilizar la gravedad del problema.

Finalmente, la organización hizo un llamado urgente para que el Estado cumpla con los tratados internacionales y la Constitución, exigiendo que se priorice el interés superior de la niñez y que los estudiantes sean verdaderamente el centro de las políticas públicas en Sinaloa.