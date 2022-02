$!Claudia mantuvo la educación en Santa Loreto, Culiacán, durante la pandemia; iban a cerrar la escuela

El silencio se termina cuando se llega a la única aula de preescolar que hay en el la comunidad, desde la puerta se puede ver a Alberto un niño muy inquieto que alza la mano para participar en la clase, en el interior está la maestra Claudia quien lleva este grupo, uno de los mil 587 servicios educativos que brinda Consejo Nacional de Fomento Educativo.

“Empecé aquí por hija, porque aquí iban a cerrar la escuela, no había maestro, no había quien entrara me dijeron: ¿quieres entrar? Y para sacar adelante el kínder de que no lo cerrarán, y ya me quedé aquí”, relata la líder educadora.

Claudia lleva un grupo de 17 niños y niñas, pero por el momento no todos están asistiendo, en el aula, los pequeños portan su cubrebocas todo el tiempo, la pandemia aunque en un momento detuvo su proceso de aprendizaje presencial, desde hace tiempo ha sido retomado.