CULIACÁN._ Claudia Sheinbaum Pardo, ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura de Morena para la Presidencia de México, tuvo un evento para proyectar su figura en la ciudad de Culiacán.

“Yo decidí participar en una encuesta que va a tener lugar el próximo agosto y principios de septiembre, una encuesta que va a definir quién va a ser la coordinadora nacional de defensa de la transformación”.

En su discurso Sheinbaum Pardo presumió las gestiones que ha realizado el Gobierno Federal, calificando cómo aciertos las políticas públicas del Presidente Andrés Manuel López Obrador y asegurando que no tendrá decisión en el proceso para elegir al presidenciable de Morena.

“El Presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que ha tenido México en la historia moderna, está por cumplir 5 años de gobierno y cuando termine su mandato ha decidido que en este proceso previo no va a haber dedazo”, dijo.

“Nosotros queremos que continúe la Cuarta Transformación de la vida pública de México. No es de boca para afuera, no es de pose, no es de ayer, nosotros venimos luchando con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y desde antes, venimos luchando desde lo estudiantil, en la lucha por la democracia, queremos que continúe la Cuarta Transformación”.

Destacó que es la única mujer que busca ser la candidata a la Presidencia de México por Morena.

“Ya es tiempo de mujeres”, expuso.

Al encuentro, que tuvo lugar en el estacionamiento de la Feria Ganadera, asistieron cerca de 10 mil personas, sin embargo antes de iniciar el discurso alrededor de 500 personas se retiraron del lugar alegando una larga espera y un calor intenso que alcanzó los 36 grados centígrados con una humedad del 53 por ciento.

El evento estaba programado para iniciar a las 17:00 horas, pero inició media hora más tarde.

La mayoría de los asistentes, que en su mayoría eran mujeres y niños, fueron llevados en camiones urbanos y autobuses exclusivos para el evento. Los asistentes informaron ser de los municipios de Badiraguato, Elota, Concordia, El Rosario y Navolato, así como de sindicaturas de Culiacán.