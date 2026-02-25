Culiacán
Claudia Sheinbaum estará dos días en Sinaloa: Rocha Moya

Además de encabezar la conferencia desde Mazatlán, la mañana del viernes, tendría otro evento en el sur y otro en Culiacán
Belem Angulo |
25/02/2026 11:35
El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya confirmó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostendrá una conferencia mañanera desde Mazatlán el próximo viernes

Señaló que la visita de Sheinbaum Pardo a Sinaloa constará de dos días, uno de ellos en el sur de Sinaloa y otro en Culiacán

“Los detalles al respecto es que viene el viernes, estaría en la reunión de la Gabinete de Seguridad, sobre todo lo que se conoce como mesa de seguridad y daría la conferencia mañanera en Mazatlán y hasta este momento no están precisos algunos eventos que pudieran tenerse ahí”, dijo.

“Y luego va a asistir a otro municipio cercano que tampoco lo podemos precisar porque está por escoger”.

Señaló que de visitar un municipio adicional a Mazatlán al sur de Sinaloa se anunciará en su agenda oficial.

También la Presidenta visitará el centro del Estado.

“Va a haber el evento de Culiacán que ya está preciso, es el arranque de la construcción del Hospital de Especialidades del Seguro Social que está para allá para Imala”, informó

