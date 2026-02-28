$!Claudia Sheinbaum supervisa tecnificación del Distrito de Riego 010 en Culiacán

CULIACÁN._ Tras reunirse con dirigentes agrícolas para analizar la comercialización del maíz, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada del Gobernador Rubén Rocha Moya, supervisó los avances de las obras hidroagrícolas que se desarrollan como parte del programa de tecnificación en el Distrito de Riego 010, en el valle de Culiacán y Navolato.

Durante el recorrido se verificó el revestimiento con concreto de la red de canales y la modernización de los mecanismos de regulación del suministro, acciones orientadas a incrementar el ahorro de agua utilizada en la agricultura.

La intervención busca evitar pérdidas por evaporación y filtraciones en canales de tierra, además de optimizar la distribución del recurso hídrico.