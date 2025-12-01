Clausuran con éxito el Teatro del Pueblo de la Expo Ganadera Sinaloa 2025 tras diez días de música, tradición y convivencia familiar

Culiacán, Sinaloa, 30 de noviembre de 2025.- La Expo Ganadera Sinaloa 2025 cerró con una jornada llena de entusiasmo, donde miles de familias disfrutaron un ambiente festivo que reafirmó el valor social y cultural de esta celebración.

Durante diez días ininterrumpidos, el Teatro del Pueblo se consolidó como el punto de encuentro en el que la música, la tradición y la convivencia fortalecieron la identidad de quienes acudieron a esta gran fiesta estatal.

Al dirigir su mensaje de clausura, el Lic. José Alfredo Sáinz Aispuro, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa; expresó su profundo agradecimiento a las y los asistentes que hicieron posible llegar a la edición número 48. Destacó que, si el público así lo permite, el próximo año se continuará construyendo una celebración que responda a la demanda de espacios seguros, convivencia familiar y reactivación económica.

Reconoció, además, el respaldo del Gobernador del Estado, Dr. Rubén Rocha Moya, por contribuir a que esta edición se desarrollara con organización sólida que logró reunir a miles de personas.

Durante el acto oficial, el Ing. Alfredo Valdez Zazueta, Subsecretario de Ganadería del Gobierno del Estado, subrayó que esta exposición pertenece al pueblo y resaltó el esfuerzo realizado para brindar una experiencia que promueva identidad y orgullo entre las y los sinaloenses. En ese marco, declaró formalmente clausurados los trabajos de la Expo Ganadera Sinaloa 2025, agradeciendo la participación de quienes formaron parte de cada una de las actividades y reiterando la importancia de preservar las tradiciones que distinguen a Sinaloa.

La última noche del Teatro del Pueblo estuvo envuelta en una atmósfera vibrante, cerrando con energía gracias a las presentaciones de Payasos Musicales, Grupo Libra y Raúl Hernández e Hijo, artistas que conectaron con el público y despidieron esta edición con una celebración inolvidable. A lo largo de la semana también brillaron agrupaciones que conquistaron al público, como Los Vega (Freddy y Sergio), Los Migueles de la Noria, Adán R., Caffe Caffe, Ámílcar, Indomable Jr., Alfonso Payán, Los Inocentes, Jorge Real, Joel Elizalde, Los Cadetes Internacionales, Clave JR, Los Destacados de Sinaloa, Misma Clave, entre otros talentos que llenaron de música y alegría el recinto.

Entre el 21 y el 30 de noviembre, miles de visitantes disfrutaron espectáculos artísticos, exhibición ganadera de alto valor, gastronomía regional y numerosas actividades familiares que consolidaron a esta fiesta como una de las más representativas del estado. Cada jornada fortaleció la convivencia comunitaria y generó una importante derrama económica para productores, comerciantes y emprendedores, reafirmando el impacto positivo de esta celebración tanto en el sector ganadero como en la vida social y económica de Sinaloa.

Así culmina la edición número 48 de la Expo Ganadera Regional de Sinaloa: una tradición que celebra a las familias, impulsa al sector y fortalece la ganadería de nuestro estado.