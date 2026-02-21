Clima y tipo de cambio afectan producción hortícola en Sinaloa: AARC

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Roberto Bazúa Campaña, señaló que las condiciones climáticas y el tipo de cambio han afectado la producción hortícola del estado, particularmente en cultivos como el tomate.

El dirigente agrícola explicó que las altas temperaturas registradas en diciembre afectaron el desarrollo de hortalizas, mientras que las lluvias de enero generaron nuevos problemas en la producción.

Añadió que el sector hortícola enfrenta además impactos por la caída del dólar frente al peso, lo que afecta la competitividad de los productos agrícolas destinados a exportación.

“El sector hortícola está afectado por el dólar, el tipo de cambio bajó drásticamente hasta 17 pesos y las lluvias y el clima que tuvimos en diciembre, se acuerdan que hizo un chorro de calor, eso fue muy malo para para la legumbre, no hubo un buen desarrollo, y llega enero y hay lluvias, entonces hay problemas de producción en las hortalizas sí las hay.

“Lo bueno es que hay buen mercado, ahorita los precios de mercados están favorables, entonces ya no hay tanta producción, pero el mercado está aceptable”.

Indicó que en el caso del tomate también se han presentado afectaciones por plagas y enfermedades como el tizón, lo que ha provocado una disminución en los volúmenes de producción de tomate.

No obstante, señaló que la reducción en la producción ha coincidido con un mercado favorable, lo que ha permitido que los precios se mantengan en niveles aceptables para los productores.

“El tomate está ahorita en plena producción, ha habido problemas también de plagas, ha habido tizón en el caso del tomate. Está disminuida la producción, pero lo bueno es que hay ahorita un buen mercado para el tomate, entonces está fluyendo bien”.