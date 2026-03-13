Club Deportivo de Coppel busca fortalecer el tejido social en Culiacán: Agustín Coppel

El nuevo Club Deportivo Coppel en Culiacán busca convertirse en un espacio que fortalezca el tejido social, al promover el deporte y la convivencia familiar entre los trabajadores de la empresa, destacó el presidente de Grupo Coppel, Agustín Coppel Luken.

Durante la inauguración del complejo en el sector Valle Alto, el empresario señaló que el proyecto fue concebido como una forma de contribuir al entorno social de la ciudad en medio de la situación de seguridad que enfrenta.

Explicó que el club está pensado principalmente para los más de 17 mil colaboradores del grupo en Culiacán y sus familias.

“Invertir en este deportivo es nuestra manera de contribuir al fortalecimiento del tejido social del que formamos parte, sobre todo en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, en donde es muy importante que trabajemos todos junto a las autoridades sinaloenses, del sector privado, la sociedad civil y también las autoridades mexicanas federales”, expresó.

Destacó que la intención es que el lugar se convierta en un punto de encuentro para la convivencia, donde los jóvenes fortalezcan su carácter a través del deporte y donde cada colaborador encuentre un espacio para convivir con su familia y renovar su energía.

Coppel Luken subrayó que el deporte es una herramienta para promover valores y fortalecer la convivencia.

Señaló que, aunque la inauguración oficial se realizó este viernes, el club ya comenzó a utilizarse y actualmente ya se realizan torneos y actividades deportivas.

“La actividad física, como ustedes saben, es mucho más que recreación, es una herramienta de formación fundamental y de cohesión social”, resaltó.

Añadió que el deportivo operará bajo un modelo de corresponsabilidad con cuotas accesibles para los usuarios.

Esto permitirá mantener las instalaciones y asegurar su funcionamiento a largo plazo.

“Este club tiene propósito y sentido, responde a una necesidad real de bienestar y de convivencia de todos los colaboradores de Grupo Coppel radicados en Culiacán, así como de sus familias”.