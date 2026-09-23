CNC Sinaloa pide garantizar precio de 6 mil 500 pesos para el maíz, en el marco de reunión con Sader

Garantizar un precio piso de 6 mil 500 pesos por tonelada de maíz para el próximo ciclo agrícola fue uno de los planteamientos que hizo este miércoles la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez.

Al salir de la reunión en Palacio de Gobierno, el dirigente de la organización, Miguel Ángel López Miranda, dijo que buscan que el Gobierno federal contrate coberturas para asegurar ese precio.

“Todo el planteamiento que hicimos a la secretaria es que se puedan garantizar y eventualmente comprar coberturas para que podamos tener para el próximo ciclo nuevamente un precio de 6 mil 500 como piso. Si es más, bienvenido”, expresó.

López Miranda explicó que actualmente el precio se acerca a esa cantidad con los apoyos que otorgan los gobiernos federal y estatal.

Sin embargo, señaló que los pagos han avanzado con lentitud.

Dijo que entre los apoyos pendientes están los 400 pesos del Estado, 700 pesos de la Federación y otros 500 pesos federales, que en conjunto representan mil 600 pesos, según su desglose durante la entrevista.

El dirigente también cuestionó el esquema de financiamiento mediante FIRA.

Señaló que al no contar con banca de primer piso, los créditos deben canalizarse a través de parafinancieras, lo que termina elevando el costo para los productores.

“Eso a través de las parafinancieras genera un costo más elevado en el acceso a los créditos por parte de los productores”, sostuvo.

Por ello, planteó que los productores puedan acceder directamente al financiamiento y sin intermediarios.

López Miranda insistió en que la demanda de fondo es recuperar una institución como la Financiera Nacional de Desarrollo.

“Mientras no nos devuelvan a los campesinos, a los productores del sector primario, la entidad que tanto apoyo nos daba como era la Financiera Nacional de Desarrollo, lo demás, lo que venga, son meramente paliativos”, afirmó.

La reunión, dijo, sirvió principalmente para que la funcionaria federal recogiera nuevamente las demandas del sector.

“No deja de ser una medida, una acción de gobierno paliativa”, señaló.

Además del maíz, la CNC pidió acelerar los pendientes de comercialización de trigo y maíz en Sinaloa.

También planteó impulsar un proyecto para sembrar sorgo con posibilidades de comercialización hacia China, con el objetivo de reducir la presión sobre el mercado del maíz.

Sobre los pagos pendientes, López Miranda dijo que en el caso de los apoyos estatales se les explicó que el cambio de Gobierno obligó a realizar trámites ante Hacienda y los bancos.

“Ha caminado con lentitud, pero no deja de ser un recurso que ya está comprometido, ya acordado”, dijo.

La reunión con la secretaria federal se realizó luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitara Culiacán el domingo y anunciara que la funcionaria acudiría a Sinaloa para dar seguimiento a las demandas de los productores.