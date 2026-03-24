CNDH devolverá expedientes iniciados de oficio por la CEDH Sinaloa si no cuentan con queja formal

La Comisión Nacional de Derechos Humanos notificó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa que regresará las quejas enviadas por el organismo estatal cuando no estén respaldadas por una queja formal firmada por una persona.

El presidente de la CEDH en Sinaloa, Óscar Loza Ochoa informó que estos casos suelen involucrar hechos graves, incluso cuando las víctimas o sus familias no acuden a denunciar.

“Hay situaciones en las que la familia no puede ocurrir por todo lo que podamos imaginarnos de temores, etc. y al no ocurrir, pues cerrar los ojos, no decir nada, no documentarlo, creo que sería por parte nuestra una cosa grave”, advirtió.

Indicó que en lo que va del 2026 han enviado más de media docena de investigaciones bajo este esquema.

La última investigación de oficio enviada, dijo, es sobre el caso de los 10 mineros desaparecidos en Concordia.

“Ahí nos hablan directamente para decirnos que no van a recibir, que nos van a regresar aquellas que no van firmadas por una persona y que lleve domicilio, teléfono”, informó.

Las quejas de oficio son aquellas que la Comisión inicia por cuenta propia cuando detecta posibles violaciones a derechos humanos documentados en medios de comunicación o redes sociales y que involucran a autoridades federales.

Es decir que, cuando hay participación de autoridades federales, estos expedientes deben turnarse a la CNDH, que es la instancia encargada de investigarlos.

“Es sobre todo donde hay allanamientos de casa, donde hay heridos y donde hay muertos. O sea, lo que sale en los medios y pues ni modo de cerrar los ojos”, destacó.

Loza Ochoa señaló que, pese a esta postura de la CNDH, la CEDH no dejará de documentar los casos.

“Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a hacer dos cosas: que nos diga la autoridad que no nos corresponde a nosotros, pero aquí vamos a solicitar información independientemente de que hayan sido autoridades federales, las que hayan actuado allí y al mismo tiempo vamos a seguir enviando la Comisión Nacional”, manifestó.

Además, adelantó que el tema será llevado a la próxima reunión de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, ya que no solo afecta a Sinaloa.

“No es un problema solo de la Comisión estatal de Sinaloa, sino de todas en general”, dijo.