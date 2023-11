El caso de Gabriela ocurrió a primeras horas del domingo, cuando la joven acudió a un centro de salud del IMSS en la comunidad de Ruiz Cortines, en Guasave, acompañada de su esposo.

A la menor de 15 años de edad presuntamente le negaron el acceso a los servicios de salud al no portar identificación o ser derechohabiente del IMSS, mencionó el visitador general de la CEDH.

“Es una situación que llama la atención porque es una adolescente, es una mujer, es indígena, son jornaleros agrícolas, es una mujer que es vulnerable por diferentes factores. Aquí yo creo que hay un primer punto en cuanto al derecho humano que tiene que ver con la protección a la salud en su vertiente de falta de atención médica”, mencionó.

“Es importante que los hospitales públicos tengan las condiciones para atender a las personas cuando llegan, más cuando son algunas urgencias, y ya después hacer las canalizaciones”.

A pregunta expresa sobre si la investigación de la CNDH iría en el sentido de buscar posible discriminación, el funcionario estatal mencionó que en la recolección de datos no hubo indicios de que se negara la atención médica por motivos de etnia, género o edad.

“No advertimos que ella no haya sido atendida por su condición, ya sea por ser mujer, por ser indígena, por ser jornalera. Creo que la falta de atención no se dio por no portar con identificación como derechohabiente, pero también no portaban identificación oficial. Esto es prematuro y esto ya se deberá ir viendo sobre la marcha”, expuso.