$!CNDH reprueba penales de Sinaloa; violencia impide supervisar dos centros

Los problemas de gobernabilidad, la presencia de actividades ilícitas y las deficiencias en los servicios de salud, infraestructura y reinserción social, marcaron la evaluación de los centros penitenciarios de Sinaloa, que obtuvieron una calificación estatal de 5.02 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El organismo advirtió que los resultados de esta edición no son directamente comparables, en términos aritméticos, con los del año anterior, debido a que la supervisión de 2025 tuvo una cobertura territorial considerablemente mayor y documentó un deterioro en el contexto y las condiciones que rodean a los centros penitenciarios, particularmente por el incremento de la presencia de la delincuencia organizada y la insuficiencia persistente de personal de custodia y seguridad.

La situación de Sinaloa también quedó reflejada en las limitaciones para realizar las inspecciones, ya que, de acuerdo con el apartado metodológico del diagnóstico, la CNDH no pudo aplicar la supervisión en dos centros penitenciarios del estado por razones de seguridad, estos centros son el Penal de Aguaruto y el centro penitenciario de la Región del Évora.

El impedimento para evaluar esos establecimientos ocurre en medio de la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa desde septiembre de 2024, cuando se intensificó la confrontación entre facciones del crimen organizado, con repercusiones en la seguridad pública y en el funcionamiento de las instituciones.

En los resultados disponibles, correspondientes a los centros penitenciarios Goros II y El Castillo, ubicados en Ahome y Mazatlán respectivamente, las calificaciones quedaron en el rango rojo de la escala de la CNDH, que comprende puntuaciones de cero a 5.9. Goros II obtuvo 4.79 puntos y El Castillo, 5.25.

La evaluación estatal presentó una tendencia negativa en los cinco rubros examinados: integridad de las personas privadas de la libertad, estancia digna, gobernabilidad, reinserción social y atención a grupos con necesidades específicas.

En todos se reportaron calificaciones en rojo y una tendencia a la baja.



Deficiencias en Goros II y El Castillo

El Centro Penitenciario Goros II, ubicado en Ahome, obtuvo 4.79 puntos. Entre los principales problemas identificados se encuentran la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, la presencia de actividades ilícitas, las deficiencias en los servicios médicos y la falta de programas suficientes para prevenir y atender incidentes violentos.

La CNDH también señaló problemas en la alimentación, las condiciones materiales e higiene de las instalaciones, las áreas médicas, las cocinas y los comedores, así como en los espacios destinados a la comunicación con el exterior.

En materia de gobernabilidad, el diagnóstico identificó deficiencias en los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias y el ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad mediante esquemas de autogobierno o cogobierno.

Respecto a la reinserción social, se reportaron fallas en la integración de expedientes, la separación entre personas procesadas y sentenciadas, la clasificación de la población penitenciaria y el seguimiento de los planes de actividades.