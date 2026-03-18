$!CNTE activa paro de 72 horas en Sinaloa; docentes exigen revertir reformas

En sintonía con la movilización nacional convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, docentes sinaloenses iniciaron un paro de 72 horas como medida de presión para exigir modificaciones de fondo en materia laboral y de seguridad social. La protesta en el Estado cuenta con la participación de integrantes del movimiento “Somos Más que 53”, quienes se han organizado para respaldar las demandas del magisterio disidente a nivel País.

Entre sus principales exigencias se encuentra la cancelación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, así como de la reforma educativa de 2013. Felipe Alfonso Guerrero Inzunza, profesor afiliado a la Sección 53 del SNTE y vinculado a la CNTE en Sinaloa, sostuvo que los cambios al sistema de pensiones implementados durante el Gobierno de Felipe Calderón impactaron negativamente en las condiciones de retiro de los trabajadores del Estado, además de modificar esquemas de aportación y reducir beneficios.

En cuanto a la reforma educativa, consideró que dejó en una situación vulnerable a los docentes al debilitar la protección de sus derechos laborales y limitar el papel de representación sindical. El docente también señaló que, aunque en distintos momentos se planteó la posibilidad de revertir dichas reformas desde el ámbito federal, hasta ahora no se han concretado acciones en ese sentido.

“La exigencia no es solo ser escuchados, sino obtener soluciones reales que atiendan las afectaciones”, expresó. Según lo acordado en la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, el paro forma parte de una estrategia escalonada de movilización.