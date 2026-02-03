Cobaes abre preinscripciones 2026 con 12 mil espacios y una inversión histórica en infraestructura

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa inició el proceso de preinscripción en línea para el ciclo escolar 2026–2027, dirigido a estudiantes que actualmente cursan el último grado de secundaria y buscan ingresar al nivel medio superior.

El director general de la institución, Santiago Inzunza Cázares, informó que el registro estará abierto del 3 de febrero al 30 de abril a través del sitio oficial www.cobaes.edu.mx, y se realizará de manera completamente digital, gratuita y sencilla, requiriendo únicamente la CURP, la selección del plantel de preferencia y el llenado de datos personales.

Para el próximo ciclo escolar, Cobaes pondrá a disposición 12 mil espacios distribuidos en 127 planteles ubicados en los 20 municipios del Estado, lo que garantiza cobertura en todo Sinaloa.

Inzunza Cázares precisó que no se aplica examen de admisión, sino un examen diagnóstico al inicio del ciclo escolar, cuyo objetivo es conocer el nivel académico de las y los estudiantes y fortalecer la planeación docente, sin costo alguno para las familias.

Aclaró que quienes no realicen la preinscripción en línea aún podrán aspirar a un lugar durante el periodo de inscripciones formales en julio, aunque ello dependerá de la disponibilidad existente en cada plantel.

Como parte de su oferta educativa, el Colegio de Bachilleres brinda la posibilidad de cursar capacitaciones para el trabajo, con un total de 10 opciones, entre ellas enfermería, emprendedores, tecnologías de la información, dibujo arquitectónico y turismo.

“Además de que Cobaes, en su plan de estudios, los jóvenes pueden optar por alguna capacitación para el trabajo. Se ofrecen 10 capacitaciones donde el joven se especializa y, al terminar el bachillerato, pues sale más preparado todavía en alguna área”, señaló.

Inzunza Cázares destacó que la institución logró cubrir la totalidad de los 12 mil lugares ofertados en el ciclo anterior y subrayó que Cobaes registra el menor índice de abandono escolar en el nivel medio superior en Sinaloa, con apenas 4 por ciento, resultado que atribuyó a un entorno escolar favorable, a la calidad académica y humana del personal docente, y a un modelo educativo integral que prioriza también la formación socioemocional del alumnado.

En materia de vida estudiantil y logros académicos, el director general resaltó que durante 2025 más de mil 300 estudiantes participaron en concursos académicos, ferias de ciencias y olimpiadas de conocimiento, tanto a nivel nacional como internacional.

Más de 30 estudiantes representaron a Cobaes y a Sinaloa en competencias nacionales, donde se obtuvo, entre otros resultados, una medalla de plata en la Olimpiada Nacional de Matemáticas, tres primeros lugares en la Olimpiada Estatal de Robótica y participación en la Olimpiada Internacional de Robótica.

En este contexto, anunció que durante 2026 la institución realizará una inversión histórica superior a los 140 millones de pesos para el fortalecimiento de la infraestructura educativa.

Los recursos, provenientes de la Federación, el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y de ingresos propios, serán destinados a la construcción y ampliación de edificios, aulas, techumbres, laboratorios, centros de cómputo y auditorios, así como a obras de remozamiento, equipamiento, climatización y mantenimiento general.

Finalmente, reiteró el llamado a estudiantes, madres y padres de familia a participar en el proceso de preinscripción en línea, al señalar que Cobaes ofrece procesos accesibles, certeza académica y planteles con infraestructura en constante mejora, consolidándose como una de las principales opciones para cursar el bachillerato en Sinaloa.