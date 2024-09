En el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa evaluará si es necesario ampliar el calendario escolar como estrategia de recuperación de conocimientos debido a la dificultad que han presentado dos semanas de crisis de seguridad.

El Director General Santiago Inzunza Cázarea precisó que de momento la prioridad en la institución es que los alumnos regresen a las aulas presenciales, sin embargo en un futuro se valorará si estas dos semanas de dificultad para regresar a las aulas por completo pudiera ocasionar un retraso en los aprendizajes de los alumnos.

“Emprenderemos una estrategia, nosotros tenemos un sistema de educación en línea que puede aplicarse en los planteles que se retrasen, la verdad es que son pocos los planteles en los que hemos perdido clases. Ya veremos más adelante si el ciclo escolar lo ampliamos alguna semana o en semana de pascua, en algún momento que podamos recuperar esos días que se han perdido”, dijo.

El funcionario estatal estableció que en los planteles educativos del estado se ha regresado a la normalidad, por lo que insistió a los alumnos que asistan a clase.

“Estamos recuperando la vida normal en nuestros planteles”, dijo.

De acuerdo con Inzunza Cázares los planteles educativos pertenecientes a Cobaes han captado en ocasiones hasta el 50 por ciento de la asistencia, pero admitió que en las zonas conflictivas no se ha logrado una cifra relevante de asistencia.

Mencionó que en los casos de planteles ubicados en Concordia y Rosario ha sido complicado lograr la presencialidad completa de estudiantes.

Estableció que en el resto del estado los y las docentes asisten a clases, por lo que exhortó a los estudiantes regresar a las aulas.

“La escuela es segura, ahí lo que sucede, lo que se debe de hacer si se llegara a presentar un evento en las cercanías de la institución es no dejar salir a los jóvenes, tenerlos resguardados, nuestros planteles son seguros. Los maestros cuidan que los muchachos, porque ya son muchachos grandes los de nosotros, cuidan que no salgan de sus aulas y estén dentro de ellas que son los lugares más seguros, afortunadamente no se ha presentado algún caso cerca de un plantel de Cobaes”, mencionó.