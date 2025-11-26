$!Cobaes logra dos pases a la etapa nacional de la FEMECI 2026 en Sonora

En primer lugar, en la categoría de Ciencias Sociales, ganaron Abner Delgado Vargas y Carlos Manuel Uribe Castro, del plantel 35 “Ignacio Ramírez” de Mazatlán, con el proyecto “Pacsin. Estrategia didáctica de sensibilización y valorización del patrimonio cultural de Sinaloa para estudiantes de bachillerato”, asesorados por Nolberto de Jesús Montijo Morán.

De acuerdo con un comunicado, los proyectos expuestos en el Polideportivo de la UAS y evaluados por especialistas integrantes del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos, compitieron en las áreas del conocimiento de Ciencias e Ingenierías, Ciencias Ambientales, Ciencias Básicas, Energías, Medicina y Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Ingenierías, Sistemas Informáticos y Agroindustrias y Alimentos.

CULIACÁN._ En la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FEMECI) 2025, etapa estatal donde se presentaron 90 proyectos de 208 estudiantes de bachillerato y educación superior de escuelas públicas y privadas, ocho proyectos de alumnas y alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes) quedaron entre los tres primeros lugares, de los cuales los dos primeros avanzarán a la etapa nacional que se llevará a cabo del 10 al 13 de marzo de 2026, en San Carlos, Sonora.

En Ciencias Ambientales, los alumnos del plantel 69 “Prof. Hermes González Maldonado” de Guasave, Isabella Flores Acosta y Lin José Cabanillas Moroquín, obtuvieron el primer lugar con el proyecto “Uso de biofertilizantes formulados con el enfoque de las 3 M: materia orgánica, microorganismos y minerales, como alternativa para una agricultura sustentable”, asesorados por Ubaldo Rivera Leyva.

En segundo lugar quedaron, en la categoría de Medicina y Ciencias de la Salud, Eva Gimena Yáñez Cota y Valeria Suárez López, del plantel 114 “Bolsa de Tosalibampo” de Ahome, quienes destacaron con el proyecto “Cactuskin”, asesorado por Pamela Sánchez Álvarez. En Ciencias Sociales, Tomás Rojo Apodaca, José Ángel Lugo Luke y Yulemi López Cárdenas, del plantel 44 “Profra. Enriqueta Castillo R.” de Estación Naranjo, Guasave, ganaron con el proyecto “Estrategias metacognitivas para favorecer el pensamiento crítico en alumnos de quinto semestre de Cobaes 44”, asesorados por Daniel Castro Castro.

En Agroindustrias y Alimentos, Jaime Alexander Madrid Reyes e Ivania Jomary Ramírez Hernández, del plantel 23 “Profa. María Trinidad Dorame” de Culiacán, sobresalieron con el proyecto “Pasta Nutrifit”, asesorado por Lilian Báez Martínez.

El tercer lugar en la categoría de Medicina y Ciencias de la Salud fue para Celina Judith Zavala Pérez y Arely Yapade Román Almodóvar, alumnas del Cobaes 14 “Profa. Ignacia Arrayales de Castro”, de La Brecha, Guasave, quienes participaron con el proyecto “Eucaloe Exfoclen”, bajo la asesoría de Ana Karen Leal Leal. En Ciencias Sociales, Omar Marcelino Sillas Aguirre, alumno del plantel 60 “Profa. Jesusita Neda” de Culiacán, obtuvo el tercer sitio con el proyecto “Adaptación y validación de un instrumento para valorar las actividades cívico-culturales en el bachillerato”, supervisado por el asesor Krinstian Armando Pineda Castillo.

Finalmente, en Ciencias Ambientales, Dulce Paula Rodríguez Cuevas, alumna del plantel 38 “Lic. Marco Antonio Camberos” de Mazatlán, ganó el tercer lugar con “Identificación de microorganismos asociados al tracto gastrointestinal de la rana toro Lithobates catesbeianus, importancia comercial y desafíos de hábitat”, asesorada por Cynthia Rosalía Lizárraga Osuna.

Con estos resultados, Cobaes reafirma su compromiso con el impulso al talento juvenil y la promoción de proyectos científicos que contribuyen al desarrollo social, tecnológico y educativo de Sinaloa.