$!Cobaes Sinaloa presenta la Declaratoria de Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa presentó la Declaratoria de Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres”, en un evento realizado en el plantel 23 “Profa. María Trinidad Dórame” ubicado en Culiacán. Esta estrategia corresponde a un programa federal con el que se busca concientizar sobre las violencias que enfrentan las mujeres y protegerlas cuando son víctimas. El evento fue encabezado por el director general de Cobaes, Santiago Inzunza Cázares, quien reafirmó el compromiso de la institución educativa de no tolerar ningún tipo de agresión hacia las mujeres, y subrayó que la formación de las y los jóvenes va más allá de cumplir con una lista de materias que se plasman en un certificado. El evento contó con la participación de la secretaria de las Mujeres de Sinaloa, Ana Chiquete Elizalde, y se desarrolló en un ambiente de reflexión y compromiso por parte de la comunidad educativa.





Chiquete Elizalde, resaltó la importancia de generar acciones que ayuden a que las mujeres salgamos adelante, libres de cualquier tipo de discriminación y de violencia. “Esta Declaratoria de Cero Tolerancia a la Violencia es una invitación a que veamos las cosas de forma diferente, a reconocer que no siempre la violencia grita, a veces se disfraza de una broma, se disfraza de indiferencia, de una cadena que se mandó por Whatsapp o de una fotografía que se compartió sin el consentimiento de alguien más. Y también entender que todos, absolutamente todas y todos, tenemos la capacidad de romper esos círculos de violencia”, dijo. Dio a conocer las líneas de atención para las mujeres que sufran algún tipo de violencia: 079 opción 1, a nivel federal; y en Sinaloa la Línea Mujer Segura 800 822 79 56, que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día.



