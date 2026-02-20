$!Codesin impulsa el Plan Económico Sinaloa 2050 con respaldo del PNUD

El Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, firmó un convenio de colaboración para la elaboración del Plan Económico Sinaloa 2050, una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer el desarrollo del estado con estándares internacionales y visión transexenal. Héctor Ley Pineda, presidente ejecutivo de Codesin, señaló que la estrategia representa un desafío estatal que busca consolidar una cultura de planeación estratégica con visión de Estado y dejar atrás la improvisación en el diseño de políticas públicas.

Indicó que el plan contempla posicionar a Sinaloa en la agenda global de desarrollo, establecer una ruta económica de largo plazo, vincular iniciativas locales con estándares internacionales de sostenibilidad y fortalecer las capacidades institucionales y diagnósticos territoriales. El acompañamiento técnico del PNUD, explicó, aportará legitimidad internacional, metodologías rigurosas y herramientas para estructurar un plan con metas claras e indicadores medibles que permitan enfrentar los desafíos estructurales del estado. “Este convenio simboliza una decisión colectiva: dejar atrás la improvisación y consolidar una cultura de planeación estratégica con visión de Estado. Que este acuerdo marque el inicio de una etapa en la que Sinaloa decida enfrentar sus desafíos estructurales con madurez institucional, unidad y una visión que trascienda administraciones”, manifestó.

La representante residente del PNUD en México, Silvia Morimoto, destacó que el organismo apoyará la construcción del Plan Económico Sinaloa 2050 mediante asesoría técnica y acompañamiento en la definición de estrategias de desarrollo. Ley Pineda subrayó que el objetivo es ayudar a las regiones a definir su rumbo con base en una visión compartida y corresponsabilidad institucional que permita generar crecimiento sostenible y desarrollo a largo plazo. “Hoy damos un paso firme: técnico, político y colectivo. Cuando hay una visión compartida, hay un futuro posible; cuando hay corresponsabilidad, el desarrollo se vuelve irreversible. Felicito al Gobierno de Sinaloa por apostar a esta visión estratégica; cuenten con la experiencia y convicción del PNUD”, enfatizó.