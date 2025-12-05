$!Codesin impulsa ‘Sinaloa 10+’ para redefinir el futuro económico de la entidad

CULIACÁN._ El Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa lanzó oficialmente la convocatoria “Sinaloa 10+”, en el marco de su 29 aniversario, una iniciativa que busca impulsar la colaboración entre empresas, gobierno, academia y sociedad civil, para diseñar juntos una visión de futuro que posicione al estado entre las 10 economías más competitivas de México. El organismo, que ha trabajado durante casi tres décadas construyendo confianza, diálogo y desarrollo, nació en 1995 por impulso del sector empresarial para formalizar una alianza estratégica con el gobierno y establecer un modelo de crecimiento de largo plazo, uno de los primeros modelos público y privados para el desarrollo en México y Latinoamérica.

En la conferencia realizada este viernes en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, al directora general, Mercedes Bojórquez Dorado, destacó que esta red colaborativa ha sido fundamental para cristalizar proyectos como la llegada del gas natural, la carretera Mazatlán-Durango y la creación de la Secretaría de Economía. Además, Codesin ha generado una inversión pública y privada de más de 60 mil millones de pesos desde sus inicios. El presidente ejecutivo de Codesin, Héctor Ley Pineda, señaló la urgencia de la transformación, advirtiendo que la dinámica económica de Sinaloa se ha mantenido estática durante las últimas dos décadas, dependiendo de economías de baja complejidad y un modelo orientado al mercado interno que expone al estado a alta vulnerabilidad y un desafío profundo en las raíces, que son las limitadas oportunidades formales, la escasa movilidad social y la ausencia de condiciones para la prosperidad. “Las urgencias deben atenderse, sin duda, pero la resiliencia no puede ser la identidad de un pueblo que aguanta, sino la de uno que se prepara, que transforma los retos en oportunidades”, señaló Ley Pineda.

Por su parte, el especialista en políticas públicas, Ricardo Fuentes Nieva, quien presentó un estudio de contexto, indicó que la crisis de violencia en Sinaloa, iniciada hace poco más de un año, ha exacerbado las vulnerabilidades sociodemográficas de largo plazo, especialmente en la población joven. También habló de que la desaceleración económica en Sinaloa ha sido más pronunciada que en el resto del País, afectando particularmente al sector servicios, con cierres de negocios formales e informales en Culiacán y una caída en la venta de tortillas de ventanilla en una tercera parte. “Sí ha habido costos económicos muy grandes. Esos costos económicos y sociales se montan en desafío sociodemográficos del estado de largo plazo, pero la experiencia internacional que nosotros revisamos muestran que es posible utilizar estos momentos de crisis y transformarlos en oportunidades si hay voluntad de cambio”, dijo Fuentes Nieva. Para asegurar la continuidad y el rigor técnico, Codesin estableció una alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del cual Jesús Pacheco, coordinador de iniciativas del PNUD, confirmó el acompañamiento para construir el Plan 2050, cuyo valor reside en convertirse en una política de estado con continuidad. Además, el PNUD buscó garantizar que los proyectos locales se vinculen con estándares globales mínimos de desarrollo sostenible, resiliencia climática e inclusión social. Pacheco detalló que la construcción de este plan requerirá la generación de información, herramientas diagnósticas sobre vocaciones productivas regionales y un proceso colaborativo, ya que el plan se hará desde los consensos de los diferentes sectores.