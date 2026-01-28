$!Codesin presenta Plan de Trabajo 2026 y traza ruta de largo plazo para el desarrollo económico de Sinaloa

El Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa presentó su Informe de Cierre 2025, el Plan de Trabajo 2026 y las Agendas Regionales prioritarias, alineadas a la visión Sinaloa 10+, durante la Primera Reunión Ordinaria del Consejo Pleno. El encuentro fue encabezado por el Presidente Ejecutivo de Codesin, Héctor Ley Pineda, quien expuso los resultados del ejercicio 2025 y la estrategia institucional para los próximos años, con un enfoque orientado a resultados, eficiencia operativa y concentración de esfuerzos.





Durante la sesión se informó que, en 2025, Codesin implementó más de 34 iniciativas estratégicas en distintas regiones del estado, como parte de un nuevo modelo de trabajo adoptado por las presidencias regionales, lo que permitió el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales. En materia financiera, se detalló que se pusieron en marcha mecanismos de innovación para el desarrollo de proyectos, logrando aportaciones superiores a los 5 millones de pesos, con la participación de inversión privada local, asociaciones privadas y organismos internacionales.







Respecto al presupuesto público, el organismo recibió el 97 por ciento del recurso aprobado para 2025. Asimismo, se reportó una disminución en el gasto operativo y de nómina durante el año pasado, lo que permitió incrementar la inversión directa en proyectos estratégicos. En este contexto, Codesin solicitó el acompañamiento de los consejeros públicos para fortalecer la gestión e incrementar las participaciones públicas en proyectos de desarrollo regional y estatal, así como en agendas de promoción para la atracción de inversiones. Como parte de la presentación del Plan de Trabajo 2026, se recordó que desde mayo de 2024 el Consejo Pleno avaló un plan de acción 2024–2026 sustentado en cuatro ejes: colaboración público-privada, estrategia, presupuesto y modelo de trabajo, con el objetivo de fortalecer institucionalmente a Codesin y ampliar su impacto.







Se expuso que la visión Sinaloa 10+ busca consolidarse como una ruta estratégica de largo plazo, en un contexto marcado por la reconfiguración de cadenas de suministro, cambios en el comercio internacional y retos económicos y de seguridad a nivel nacional y regional. En este marco, se reconoció la participación de aliados estratégicos para el desarrollo de un plan integral en tres ejes: Economía, Seguridad y Recuperación del Tejido Social, entre ellos el Consejo Estatal de Seguridad y Fundación Coppel, esta última encargada de impulsar la estrategia social. Como parte de la hoja de ruta hacia la evolución productiva del estado, se presentaron como hitos estratégicos la armonización de la Ley de Planeación de Sinaloa con la legislación federal, la elaboración de un Plan Económico de Largo Plazo, la actualización de la Ley de Fomento a la Inversión y la integración de la visión económica de largo plazo en el próximo Plan Estatal de Desarrollo.





