‘Códigos plata’ obligan al IMSS a programar cirugías nocturnas en Culiacán

La delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa, Tania Clarissa Medina López, informó que la atención constante de “códigos plata” ha obligado a reprogramar cirugías en horarios nocturnos y fines de semana en hospitales de Culiacán, con el fin de no suspender de manera definitiva los procedimientos programados.

El “Código Plata” es un protocolo nacional diseñado para responder ante situaciones de violencia, amenazas o agresiones dentro de hospitales, y su aplicación incluye medidas preventivas, reacción inmediata y coordinación con las corporaciones de seguridad pública.

Aseguró que este protocolo hospitalario se activa para la atención inmediata de pacientes con lesiones graves, generalmente derivadas de hechos de violencia, quienes presentan múltiples fracturas o heridas que requieren intervención quirúrgica urgente y prioritaria.

Detalló que en lo que va del año se han atendido más de 200 códigos plata, lo que ha generado la suspensión temporal de cirugías cuando ingresan estos pacientes.

Indicó que el IMSS implementó cirugías programadas nocturnas, con autorización de la Dirección General, para desahogar la carga hospitalaria.

La funcionaria señaló que todas las urgencias son atendidas sin importar si los pacientes cuentan o no con seguridad social y posteriormente son canalizados a la unidad correspondiente.