Coepris Sinaloa ha decomisado más de 2 mil vapeadores; estos dispositivos están prohibidos

La Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios de Sinaloa ha decomisado más de 2 mil vapeadores en operativos conjuntos con Seguridad Pública y Protección Civil, informó el titular Luis Alonso García Corrales.

Reiteró que por disposición federal estos dispositivos para fumar se encuentran prohibidos por su impacto negativo en la salud de sus consumidores.

“Uno de los riesgos que tenemos en Sinaloa es el tema de los vapeadores por cigarrillos electrónicos. Nosotros hemos detectado en nuestra vigilancia regular, pues algunas marcas en algunas plazas, las cuales están totalmente prohibidas”, explicó García Corrales.

“Nosotros estamos realizando operativos en conjunto en lo que es Protección Civil y Seguridad Pública y estamos asegurando este tipo de dispositivos. Hasta la fecha hemos asegurado más de 2 mil dispositivos”

En abril, el Senado de la República aprobó la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y en ella se prohíbe la importación de vapeadores a México.

“Estos dispositivos afectan al cuerpo, sobre todo en los pulmones, son muy perjudiciales y es una recomendación que no se usen, de hecho no están permitidos. No hay ninguna marca autorizada”, precisó el titular de Coepriss.

Destacó que es un producto que es consumido entre los adolescentes y adultos jóvenes.

“Prácticamente cualquiera tiene acceso, pero este problema principalmente lo tenemos en los adolescentes y jóvenes. No los adquieran, no los usen”, dijo.

El pasado jueves, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios emitió una alerta sanitaria por el uso de estos dispositivos.

“La inhalación de un excipiente frecuentemente encontrado en dispositivos de vapeo denominado acetato de vitamina E constituye un riesgo alto para la salud, al tratarse de una sustancia tóxica que puede ocasionar enfermedades respiratorias agudas, incluso la muerte. Los cigarros electrónicos y los productos de tabaco calentado son promovidos como una alternativa para dejar de fumar, sin embargo, su eficacia no ha sido comprobada”, puede leerse en el comunicado de la Comisión.