Chacón Mendoza señaló que no se han detectado situaciones que pudieran comprometer la salud pública, pero sí se han localizado deficiencias en la infraestructura de algunos establecimientos.

”Hasta el momento no hemos encontrado alguna afectación al producto o que esté en mal estado, pero sí hemos encontrado en el tema de infraestructura de los establecimientos pero estamos dando la capacitación, damos la recomendación, obviamente levantamos un acta para verificar que obviamente hayan levantado eso”.

’El pescado tiene que estar bien adherido las escamas, si no está en congelación tiene que estar en una cama de hielo, el ojo tiene que estar brillante, no debe de tener mal olor y tiene que estar duro, no debe estar flácido”, mencionó Chacón Mendoza.

”En el tema del camarón este no debe de tener manchas, las conchas deben de estar bien cerradas”.

El titular de la Coepriss urgió a la ciudadanía a comunicarse con las autoridades de salubridad en caso de detectar malos manejos en los productos.

”Si las personas ven estos puntos que comento, la petición es que no los consuman y que nos llamen a nosotros para poder acudir y hacer una revisión de este producto”, pidió.

El operativo de Inspección en Cuaresma de la Coepriss es un despliegue anual en el que se centran los esfuerzos de la Comisión en revisar la calidad de los productos del mar ante el repunte de las ventas de los mismos durante los meses de primavera.