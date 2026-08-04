Coepriss llama a extremar medidas de higiene tras las lluvias en Sinaloa

Ante las lluvias registradas en Sinaloa, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa llamó a la población a reforzar las medidas de higiene en viviendas afectadas, revisar el estado de los alimentos y mantener acciones de saneamiento para prevenir enfermedades.

La comisionada estatal, Beatriz Aguiar Monroy explicó que, además de las acciones que realiza la dependencia en albergues, hospitales y establecimientos que venden alimentos, es importante que las familias limpien adecuadamente sus viviendas cuando haya ingresado agua.

“El exhorto a la ciudadanía es en el caso de que haya algún suceso de estos, pues que limpie sus paredes con cloro, que desinfecten los pisos con cloro, tener mucho cuidado con los alimentos, revisar que en el caso que se va la luz no se echa a perder alimentos, los residuos, tener mucho cuidado con los residuos y igualmente, pues la desinfectación, pues de los alimentos”, recomendó.

Explicó que uno de los principales riesgos se presenta cuando los alimentos quedan expuestos al agua de las inundaciones o cuando permanecen en refrigeración durante cortes de energía eléctrica.

“Generalmente porque se va la luz y por estas condiciones. Cuando, por ejemplo, cuando se nos inunda la casa o ya sea el establecimiento, debemos de verificar que no toque ningún tipo de alimento... especialmente los que tenemos en refrigeración, en el caso de que se vaya la luz, porque corren el riesgo de echarse a perder estos alimentos”.

La funcionaria agregó que durante la temporada de lluvias, ciclones y huracanes, Coepriss también participa en la supervisión de albergues temporales para verificar las condiciones sanitarias, así como en inspecciones a hospitales y establecimientos donde se manejan alimentos, en coordinación con Protección Civil y los ayuntamientos.