Culiacán | Medidas sanitarias

Coepriss pone en marcha operativo de vigilancia y fomento sanitario por Día del Niño

Se sancionará administrativamente y hasta se suspenderá de manera temporal o clausura total e inmediata a negocios que no acaten las medidas de seguridad sanitaria y permitan aglomeraciones o la venta a quienes no porten cubrebocas o no respeten los protocolos establecidos