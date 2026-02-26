Coinciden diputados del Congreso de Sinaloa en que reducir jornada laboral es positivo

La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas beneficia directamente a los trabajadores porque tendrán más tiempo para atender a sus familias, para superarse personalmente y hasta para participar en labores comunitarias, coincidieron diputados de la 65 Legislatura del Congreso de Sinaloa.

En Sesión Extraordinaria, que tuvo lugar este jueves, se sometió a votación la minuta enviada por la Cámara de Diputados, que da cuenta de la reforma constitucional que reduce gradualmente la jornada laboral de 48 horas a partir del próximo año, hasta llegar al 2030 con 40 horas.

La Diputada María Teresa Guerra Ochoa, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, aclaró que esta reforma no debe verse en solitario, sino dentro del conjunto de reformas que se han aprobado desde 2018 a la fecha por autoridades emanadas del movimiento de la Cuarta Transformación.

Entre estas reformas citó la que ha permitido elevar el salario mínimo, que era de 85 pesos en 2018 a 315 pesos ahora en casi todo el País y de 440 pesos en la frontera, cuando con gobiernos anteriores se argumentaba que los incrementos no podían ser mayores al cuatro por ciento porque se desencadenaría un proceso inflacionario.

A ello le añadió la prohibición casi total del outsourcing, modalidad que permitía a terceras empresas manejar la nómina de otras empresas para las y los trabajadores laboraban.

Incluso calificó como esclavista a esta modalidad.

Asimismo, agregó que ahora en lugar de Juntas Locales de Conciliación Laboral hay Tribunales autónomos para atender los conflictos laborales; ahora se permite la votación libre y directa de las y los trabajadores para elegir a sus dirigencias, lo que les permite más autonomía; la prestación de vacaciones, que era de seis días, ahora es de doce días.

También citó la reciente “Ley Silla”, que se aprobó para garantizar un descanso para las personas que tenían que trabajar de pie durante su jornada laboral, así como el eliminar la brecha laboral entre hombres y mujeres, garantizado el acceso de estas últimas a puestos de primer nivel.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM Juan Carlos Villa Romero, pidió el uso de la voz para respaldar todo lo expresado por la Diputada María Teresa Guerra Ochoa.

Por el Grupo Parlamentario del PAN habló la Diputada Roxana Rubio Valdez, quien resaltó que la reforma se alinea a las jornadas de las economías más competitivas, en donde se trabajan 40 horas por semana.

Ahora, dijo, las madres y padres de familia tendrían más tiempo para formar a sus hijos, y los jóvenes podrán prepararse más.

El PAN, dijo, cree en la cultura del esfuerzo, la responsabilidad y la libertad, así como también en que una economía fuerte que genere empleos pero con relaciones laborales justas y que respeten la dignidad humana.

Tener una jornada laboral de 40 horas, dijo, es un paso más para tener un México más moderno, más humano y con reglas más equilibradas.

La Diputada Moncerrat López López, del PT, expuso que esta no es una discusión técnica, sino una causa histórica.

“El PT nació para defender a la clase trabajadora y ser la voz de quienes todos los días sostienen a este país con sus manos, esfuerzo y talento”, dijo.

También resaltó que hasta antes de esta reforma México había sido uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en los que la clase trabajadora laboraba más horas, a pesar de que ello no les significaba mayor bienestar, sino por el contrario más cansancio y estrés.

La Diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, habló por el Grupo Parlamentario del PRI, quien dijo que tanto en la Cámara de Diputados como en este Congreso estatal su partido ha apoyado la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas.

Sin embargo, consideró que en la reforma debió haberse establecido dos días de descanso por cada cinco laborales, ya que ello implicará menor uso de camiones urbanos y por tanto un ahorro económico para quienes tienen que trasladarse a sus centros de trabajo por este medio.

Por ello aseguró que aún cuando se reduce la jornada laboral, esta sigue oliendo a cansancio y a simulación.