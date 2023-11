El cableado de la subestación de 220 kV se quemó y esta bajó a 110 kV, por lo que no lograba abastecer las necesidades de la escuela. Igual, la energía eléctrica iba y volvía.

CULIACÁN._ La luz se iba y volvía en la colonia Villa del Real cuando la tormenta Norma pasaba por Culiacán. El transformador de la Primaria Eduardo Caldera Ramírez comenzó a fallar, algo que no había pasado antes, puesto que meses atrás el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa se encargó de la estructuración de la energía eléctrica.

En los días posteriores, los profesores intentaron seguir con las clases, pero, por la imposibilidad de contar con la energía eléctrica, los más de 400 estudiantes de ambos turnos y el personal de la escuela, tuvieron que recurrir a clases en línea, vía Zoom.

“Se intentó jueves y viernes tener las clases, pero no, súper sofocado, los niños no aguantaban. Entonces, los mismos papás decían pues, que no eran las condiciones favorables”, recordó Paola Nieblas, maestra de tercer grado en el turno vespertino.

“Tomé fotografías, se las mandé al ingeniero y ya fueron a hacer el levantamiento de daños. Le dije ‘Diego, dime: ¿cuánto tiempo vamos a estar sin clases?’ y me dijo ‘de una a dos semanas’. Por eso se tomó la decisión de irnos a trabajar en línea”.