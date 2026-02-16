$!Colapsan toallitas húmedas red de drenaje y equipos de mantenimiento de Japac

Ante las constantes afectaciones en la red sanitaria, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán lanzó un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del drenaje, tras detectar que el desecho de toallitas húmedas colapsó las tuberías como los equipos especializados de mantenimiento.

El comunicado señaló que durante jornadas de limpieza, las brigadas operativas de la paramunicipal se encontraron con taponamientos provocados por la acumulación de estos residuos.

La problemática escaló al grado de que los camiones vactor utilizados para la limpieza de pozos y colectores succionaron las toallitas, obstruyendo sus propios filtros y tanques.