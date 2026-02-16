$!Colapsan toallitas húmedas red de drenaje y equipos de mantenimiento de Japac

Ante las constantes afectaciones en la red sanitaria, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán lanzó un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del drenaje, tras detectar que el desecho de toallitas húmedas colapsó las tuberías como los equipos especializados de mantenimiento.
El comunicado señaló que durante jornadas de limpieza, las brigadas operativas de la paramunicipal se encontraron con taponamientos provocados por la acumulación de estos residuos.
La problemática escaló al grado de que los camiones vactor utilizados para la limpieza de pozos y colectores succionaron las toallitas, obstruyendo sus propios filtros y tanques.
Esta situación obligó a que personal especializado realizara trabajos de limpieza manual al interior de los tanques de los equipos vactor, lo que derivó en la suspensión temporal de las labores de mantenimiento en la red.
Japac advirtió que estos incidentes no solo reducen la eficiencia operativa, sino que retrasan la atención de reportes en otros puntos de la ciudad.
La autoridad municipal insistió en que las toallitas húmedas no son biodegradables, por lo tanto, no deben ser arrojadas al inodoro, ya que al acumularse forman grandes tapones que son los principales causantes de los derrames de aguas residuales en la vía pública, afectando la salud ambiental y la infraestructura urbana.
Para garantizar una atención oportuna ante cualquier anomalía o derrame, la paramunicipal puso a disposición de los usuarios la línea de Aquatel 073, así como el número de WhatsApp 667 100 0406.