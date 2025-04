Colapso económico y crisis de seguridad en Sinaloa; PAN exige respuestas al Gobierno estatal

Sinaloa atraviesa una crisis económica profunda debido al crecimiento de la violencia, lo que ha derivado en el cierre de miles de negocios y la pérdida de empleos, señaló Wendy Liliana Barajas Cortés, dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa.

Denunció además la falta de sensibilidad del Gobierno estatal para atender esta problemática y exigió soluciones inmediatas para apoyar al sector empresarial, que se encuentra al borde del colapso.

“Nos encontramos en medio de un colapso económico. Es lamentable que los gobiernos de Morena no tengan la sensibilidad necesaria para atender y apoyar a los empresarios de los diferentes sectores productivos que hoy se encuentran en crisis o que han tenido pérdidas muy significativas a causa de la ola de violencia”, expresó Barajas Cortés.

“El Gobierno de Morena nos ha dejado claro que no ha generado las estrategias para defendernos y protegernos de la delincuencia. Minimizar los impactos en nuestra economía me preocupa y me pone en alerta a todos los empresarios que habitamos en este Estado”.

Según cifras difundidas en medios de comunicación, las pérdidas económicas trascienden a más de 30 millones de pesos, con una afectación de al menos 25 mil empleos y el cierre de 6 mil empresas.

Barajas criticó la postura del Gobierno estatal, al que acusó de minimizar el impacto de la crisis y de no generar estrategias de protección económica ni seguridad para los empresarios y sus trabajadores.

Una de las medidas impulsadas por el Gobierno estatal para reactivar la economía ha sido la promoción de vida nocturna y eventos en distintas regiones.

Sin embargo, para la dirigente del PAN, estas estrategias no están funcionando, ya que la realidad muestra que cada día cierran más negocios y se pierden más empleos.

“Esos ‘mejoralitos’ que les dan no están sirviendo de mucho. Sinaloa no puede esperar más. Desde el PAN seguiremos luchando y trabajando por un Sinaloa más seguro y próspero”, expresó.

Barajas Cortés señaló que en gobiernos anteriores existían programas que facilitaban la generación de empleo, como la extensión del pago del Seguro Social durante los primeros tres meses al contratar a un estudiante recién egresado.

Considera que medidas similares podrían aliviar la situación actual de los empresarios sinaloenses.

En los últimos meses, Sinaloa ha registrado un aumento en los enfrentamientos armados, homicidios, desapariciones, extorsiones y robos, esta situación no solo ha generado pérdidas económicas, sino también un incremento en el número de desplazados, explicó.

Por ejemplo, tres comunidades en la zona serrana de Choix y El Fuerte, Bacayopa, San Simón y Casas Viejas, han sido afectadas por la violencia, obligando a sus habitantes a abandonar sus hogares.

Uno de los casos recientes que ha evidenciado la falta de respuesta de las autoridades fue el del empresario Sadol Osorio, según relató la dirigente, cuya esposa e hijas fueron despojadas de su vehículo por hombres armados a finales de marzo en Culiacán.

A pesar de localizar la unidad a través de un rastreador GPS y solicitar apoyo de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y los policías de Harfuch, Osorio no recibió ayuda para recuperar su automóvil.

Este hecho, según la dirigente del PAN, refleja la situación de desamparo en la que se encuentran los ciudadanos frente a la violencia.

Barajas Cortés insistió en hacer un llamado urgente al Gobierno estatal para que implemente un verdadero plan de reactivación económica y refuerce las estrategias de seguridad en Sinaloa.

“Los empresarios son quienes sacan adelante a las familias sinaloenses, pero no pueden seguir soportando la crisis sin apoyo real. Sinaloa no puede esperar más”, concluyó.

Ahorros en obras se reutilizará en Sinaloa: Rubio

En el ámbito legislativo, Roxana Rubio Valdez informó que se logró un ahorro de 180 millones de pesos en el presupuesto destinado a obras públicas

Este recurso, generado tras una negociación del gobierno estatal con el Servicio de Administración Tributaria, se utilizará para financiar nuevos proyectos de infraestructura en la entidad.

La bancada del PAN en el Congreso del Estado anunció que votará a favor de esa iniciativa.