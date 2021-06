Colecta a favor de Tarámaris, en Culiacán, logró recaudar 4 toneladas en alimentos

CULIACÁN._ Como resultado de la colecta que se llevó a cabo por parte del Colectivo Tarahumara Sinaloense se obtuvieron hasta 4 toneladas de alimentos, además de 2 toneladas de maíz y otros artículos, informó la representante de este colectivo, Hortensia López Gaxiola.

“Culiacán es un gran lugar, desde hace 5 años tenemos este tema de la Tarámaris, sabemos que la capital del Estado es garantía y que va a haber respuesta de la gente que es muy solidaria”, comentó.

La activista dijo que lo que se recolectó se mantiene en resguardo, para después ser trasladado a la zona serrana de los municipios de Choix, Sinaloa de Leyva y otras comunidades, en las que se tienen cinco rutas para llevar la ayuda.

Estas colectas se realizan desde hace cinco años y se hacen al menos dos cada año, una en el mes de junio y otra en diciembre, para atender ciertas necesidades de este grupo étnico que se encuentra en descuido de las autoridades, ya que no reciben apoyos de Gobierno ni de ninguna otra institución, explicó.

Con la situación actual de la sequía que se vive en el Estado, López Gaxiola detalló que esta población tiene afectaciones por la escasez de agua, lo cual afecta a sus propias cosechas.

“Hay quienes han vivido siempre a un lado de un ojo de agua que nunca se había secado y ya se secó y entonces han estado batallando para tener el agua y ahí no hay reserva, porque ahí es donde nace el agua y se mueve a las presas, donde nosotros nos abastecemos”.

Señaló que esta situación es difícil, porque son zonas que no atiende la Conagua, porque son de difícil acceso o porque son población pequeña.

“Este año es particularmente importante, porque no hubo lluvias el año pasado, entonces ellos, que siembran para autoconsumo, el año pasado no pudieron cosechar nada y no tuvieron reservas para sobrevivir”, comentó.

Por lo que este año existe el temor que se pueda tener la misma situación debido a la situación de sequía extrema que se tiene en Sinaloa.

Explicó que además de este tipo de ayuda, también se están apoyando a jóvenes estudiantes, pertenecientes a estas comunidades, que no tienen la facilidades económicas para mantener sus estudios.

Hortensia López Gaxiola extendió la invitación para aquellas personas que quieran brindar un apoyo, ya que el Colectivo Tarahumara Sinaloense se mantiene activo todo el año, ofreciendo diferentes tipos de apoyo a esta comunidad.