$!Colecta de Juguetes busca llevar esperanza a niños con familiares desaparecidos en Culiacán

Con el objetivo de no dejar pasar el Día de Reyes para aquellos pequeños que enfrentan la ausencia de un ser querido, los colectivos Voces Unidas por la Vida y la Brigada Estatal de Búsqueda iniciaron una colecta de juguetes en la capital sinaloense.
Alma Rosa Rojo Medina, integrante de la asociación Voces Unidas por la Vida y la Brigada Estatal de Búsqueda, explicó que ahora celebran su segunda edición, que se consolidó gracias a la unión del colectivo con organizaciones, quienes se sumaron para que la sociedad se sensibilice ante la situación de estos menores.
“No hay que dejar que nos pase de noche, hay que hacerles algo, no le pudimos hacer una pasadita, no le pudimos hacer nada. Hay que hacerles algo consiguiendo apoyo”, señaló Rojo Medina.
De acuerdo con Rojo Medina, la intención es que los niños, quienes enfrentan traumas emocionales por la ausencia de sus familiares, tengan un momento de esparcimiento y convivencia.
El centro de acopio se instaló simbólicamente en el Árbol de la Esperanza, ubicado en la Plazuela Álvaro Obregón.
Este sitio no fue elegido al azar, ya que es el lugar donde el colectivo mantiene presentes a sus familiares desaparecidos y representa la fe de que lograrán encontrarlos y para este 2026, la meta ha crecido significativamente, pues esperan atender a más de 100 niños y adolescentes de hasta 15 años de edad.
Una de las características más importantes de esta colecta es el énfasis en recibir juguetes no bélicos y que no requieran pilas.
Rosa Neris, integrante de la Brigada Estatal de Búsqueda, señaló que se rechazan las réplicas de armas porque no se desea incitar a la violencia en niños que ya están dolidos por su entorno.
Asimismo, se solicitaron juguetes sin baterías para no generar un gasto adicional a las familias, quienes en muchos casos podrían no tener los recursos para reponerlas, asegurando así que el regalo sea funcional de inmediato.
El proyecto buscó impactar positivamente en la salud emocional de los menores, permitiéndoles expresarse a través de la convivencia y actividades como shows de títeres y juegos.
Para el futuro, Rojo Medina señaló que la meta del colectivo es no limitar estos apoyos a una vez al año, sino establecer talleres de aprendizaje y manejo de emociones cada tres meses para brindar un seguimiento constante a los hijos de los desaparecidos y agradeció a las personas que las apoyaron.
“Gracias a las personas que nos apoyen, escuchen y que se solidaricen con los niños y de antemano yo les doy las gracias a todos”, compartió.