$!Colecta de Juguetes busca llevar esperanza a niños con familiares desaparecidos en Culiacán

Con el objetivo de no dejar pasar el Día de Reyes para aquellos pequeños que enfrentan la ausencia de un ser querido, los colectivos Voces Unidas por la Vida y la Brigada Estatal de Búsqueda iniciaron una colecta de juguetes en la capital sinaloense.

Alma Rosa Rojo Medina, integrante de la asociación Voces Unidas por la Vida y la Brigada Estatal de Búsqueda, explicó que ahora celebran su segunda edición, que se consolidó gracias a la unión del colectivo con organizaciones, quienes se sumaron para que la sociedad se sensibilice ante la situación de estos menores.

“No hay que dejar que nos pase de noche, hay que hacerles algo, no le pudimos hacer una pasadita, no le pudimos hacer nada. Hay que hacerles algo consiguiendo apoyo”, señaló Rojo Medina.

De acuerdo con Rojo Medina, la intención es que los niños, quienes enfrentan traumas emocionales por la ausencia de sus familiares, tengan un momento de esparcimiento y convivencia.