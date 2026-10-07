$!Colectiva propone al IEES 10 compromisos para prevenir violencia contra mujeres en elección de 2027

La colectiva 50+1 Sinaloa propuso al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) una estrategia de prevención y atención para proteger a las mujeres que participen en el proceso electoral local 2026-2027, ante el contexto de inseguridad que enfrenta el estado. Durante una reunión de trabajo con el Consejo General del IEES, encabezado por el consejero presidente Arturo Fajardo Mejía, integrantes de la colectiva y representantes de mujeres de distintos partidos políticos plantearon establecer medidas de protección desde los procesos internos de selección de candidaturas y no únicamente cuando las mujeres sean registradas formalmente como candidatas. Erika Sánchez Martínez, presidenta de 50+1 Sinaloa, señaló que la participación de las mujeres es necesaria para el fortalecimiento de la democracia, pero advirtió sobre las condiciones de inseguridad en las que se desarrollará el próximo proceso electoral. La propuesta contempla que las medidas de protección abarquen las etapas de precampaña, campaña y el desempeño de los cargos públicos, con mecanismos para identificar riesgos, atender agresiones y dar seguimiento a los casos.







En el encuentro participaron también las diputadas Irma Morena Ovalles, presidenta del ONMPRI Sinaloa, y Paola Gárate Valenzuela; Leslie Báez, dirigente estatal de Mujeres en Movimiento de Movimiento Ciudadano; Blanca Borbolla, presidenta estatal de Promoción Política de la Mujer del PAN, y Jesús Antonia Zuzuki, dirigente estatal de las Mujeres del Partido Sinaloense. También acudieron representantes del PT, así como secretarias generales del PRI y PAN en Culiacán e integrantes de la directiva estatal de 50+1. Las participantes expusieron situaciones de violencia que, señalaron, pueden presentarse dentro de los partidos políticos, durante las precampañas y campañas, además de agresiones digitales y obstáculos para ejercer cargos públicos. Entre las medidas planteadas se encuentra la creación de un protocolo estatal de protección inmediata para mujeres que participen en procesos internos partidistas o sean candidatas, con evaluación de riesgos, medidas de protección y atención jurídica, psicológica y de seguridad. También propusieron una unidad de atención permanente durante el proceso electoral y un mapa estatal que permita identificar los municipios, distritos y tipos de violencia con mayor incidencia contra mujeres que participen en política. Otro de los planteamientos se relaciona con la violencia digital, ante prácticas como amenazas en redes sociales, difusión de información privada, cuentas falsas, campañas de desprestigio y el uso de inteligencia artificial para generar contenido falso. La colectiva también pidió que el monitoreo electoral incorpore una perspectiva de género y que se establezca un informe semanal sobre los casos de violencia política contra las mujeres, sin revelar datos personales de las víctimas. Como parte de sus propuestas, 50+1 planteó además destinar recursos específicos para las acciones de prevención y protección de mujeres durante el proceso electoral 2026-2027.



