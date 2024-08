Colectivas feministas denunciaron mediante escrito que la designación de Ana Francis Chiquete Elizalde como Secretaria de las Mujeres, viola la Ley Orgánica de la Administración Pública, ya que no cuenta con el perfil adecuado para ocupar el cargo.

Chiquete Elizalde llegó a Semujeres en sustitución de María Teresa Guerra Ochoa, quien asumirá como Diputada local en octubre. Ana Francis Chiquete cuenta con una formación académica dirigida a las artes, y se desempeñó como secretaria particular en la Secretaría General de Gobierno.

“Estamos solicitando una audiencia con el Gobernador Rocha Moya para que nos atienda por este llamado, porque él está incumpliendo su propia normatividad, que surgió en su Gobierno”, refirió Edith Robles, activista.

En el documento señalan que el nombramiento de Ana Chiquete violó el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en el que se establece que la titular de Semujeres debe ser una mujer con experiencia y conocimientos acreditados en igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como en la prevención de violencia contra mujeres.

“Tenemos este caso de esta niña que no tiene un perfil comprobable, no tiene experiencia en materia de los derechos de las mujeres, no tiene profesionalización, sensibilización, lo cual es lo más importante. Inclusive demuestra todo lo opuesto”, criticó.

“Tenemos esa postura respecto al cuestionamiento de qué políticas va a atender, si sabemos que está trabajando en favor de los hombres, básicamente”, acusó.

Posterior a la designación de Chiquete Elizalde, colectivas feministas emitieron un pronunciamiento para cuestionar su idoneidad en el cargo. El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respondió en defensa de la Secretaria, y aseguró que con ser mujer era más que suficiente.

“Lo cual demuestra la falta de sensibilización, la falta de conocimiento de sus propias leyes, y que él tiene la obligación como gobernante, de conocer, tener un buen manejo de la garantía de nuestros derechos, y los derechos humanos de las mujeres”, dijo la activista.

Subrayó que no tienen intención de dialogar con Chiquete Elizalde, pues su exigencia es que el Gobernador del Estado designe a una persona con el perfil idóneo en esa Secretaría.