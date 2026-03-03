Colectivas feministas alistan marchas para el 8M en Sinaloa

Las mujeres sinaloenses se preparan para marchar en diferentes municipios este 8 de marzo por la igualdad de género y el respeto de sus derechos.

La consigna es clara, Amapas del Norte invita a la concentración a las 10:00 horas en el Ayuntamiento de Culiacán, estar presente para protestar, con pancartas y pintar las calles de morado, estar presente por las que no pueden y gritar los nombres de las que han querido silenciar, es lo que el colectivo invita a realizar mediante publicaciones en redes sociales que se han estado compartiendo desde inicio del presente año.

Las organizaciones feministas de Culiacán convocaron a colectivos de búsqueda, familiares de víctimas de feminicidio y mujeres familiares de víctimas de la guerra en Sinaloa para unirse al contingente.

En los últimos años se ha registrado una asistencia constante de mujeres y colectivos, debido a ello la movilización se divide en bloques para mayor organización, en el primer bloque están las mujeres sahumadoras, con alguna discapacidad y las infancias; en un segundo bloque, los colectivos y familiares directos de las víctimas en búsqueda de justicia. En un tercer bloque son mujeres en general y al final de la marcha mujeres en bicicletas, patines y con mascotas.

Dicha estructura de movilización se reproduce en otras zonas de Sinaloa.

En Mazatlán el punto de encuentro será la Glorieta del Venadito a las 16:00 horas para culminar en el Ayuntamiento Municipal según informan los colectivos Perlas del Pacífico, Sirenas Negras, La Tribu del Mar y Periferia Subversiva.

En Guasave la cita es en punto de las 15:00 horas del día en el Parque H. Villafañe y se espera culminar en el malecón María Rosario Espinoza según la asociación civil de Sororas Guasave por medio de Instagram.

Vía publicación de Instagram del perfil Amapas del Norte se compartió una lista de recomendaciones para las asistentes de la marcha, entre estos puntos se encuentra llevar protector solar, sombrilla, ropa y zapatos cómodos, dulces, botellas de agua, artículos de defensa personal, kit de emergencia y una lista de contactos a los cuales se puede recurrir en caso de ser necesario.

“Por las que ya no están, por las que estamos y por las que vienen”.

Esta es la frase que se lee en el póster informativo de Amapas del Norte en conjunto con Bazar las plebes, Pitaya Árida y Ruido Femenino, dicha frase engloba lo que representa la lucha constante que no inició el día de ayer, pero que se alimenta día con día.