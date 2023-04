Integrantes de la Coordinadora por el Derecho Humano a la Vivienda en Sinaloa criticaron al Gobierno de Rubén Rocha Moya por la agresión que sufrieron de parte de sus escoltas durante una manifestación en Palacio de Gobierno.

Señalaron admeás que no ha habido una respuesta de parte del Mandatario ante la demanda de atención al problema de la falta de vivienda digna.

Algunas de las agresiones que se registraron durante la manifestación en Palacio de Gobierno, sobre todo cuando salía el Gobernador, fueron difundidos en video a través de diferentes redes sociales.

Integrantes de este colectivo expresaron la falta de atención por parte de Rocha Moya, quien los ha evadido en reiteradas ocasiones.

“(Rocha Moya) Dice en sus eslogan que él ejerce un gobierno humano, el día de ayer no vimos un gobierno humano, no vimos un Gobernador con ganas de atender a la gente que menos tiene, no vimos a un Rocha que cuando andaba en campaña decía que él iba a estar del lado de la gente que menos tiene”, declaró Noé Peñuelas, líder de la coordinadora en Guasave.

Lorena García, una de las manifestantes agredidas que acudieron el lunes a Palacio de Gobierno, relató a manera en que fueron atacados por los escoltas del Gobernador.

“A la salida del Gobernador fuimos corriendo para que nos atendiera porque no salió a la explanada, uno de los guardias, bueno, todos, fueron groseros y muy violentos aventando a toda la gente, a mí me dieron un codazo aquí (pómulo), volaron mis lentes, le dije al Subsecretario que me habían golpeado y me dijo “no, fue la gente”... Estuvieron golpeando a un señor al que le subieron la llanta en su pie y el Ƽobernador primero les decía que no le diera, después le dijo dale a la camioneta y ahí casi atropellan a la gente”, detalló.

Asimismo, criticaron que el Mandatario estatal haya preferido apresurarse en viajar a la Ciudad de México, donde sostendrá una reunión referente al precio del maíz, que atender las necesidades de los sinaloenses que los buscaron.

Señalaron que en el periodo de Rocha Moya al frente del Gobierno de Sinaloa no se han construido viviendas dignas para desplazados y pepenadores, quienes el 8 de mayo de 2021 habían pactado un plan integral de trabajo con el entonces candidato a la gubernatura para atender esta problemática.

“Este es un escrito que le presentamos siendo candidato a Rubén Rocha Moya, ahí está la firma del gobernador. La fecha de recibido fue el sábado el 8 de mayo del 2021... (Contenido del escrito) Que llegando a la gubernatura, iba a ser un gobierno donde iba privilegiar las políticas públicas y el diálogo. Estamos a 18 de abril del 2023, dos años y fracción, y no ha habido ninguna respuesta a las peticiones”, reveló el asesor legal de la Sociedad Cooperativa de Pepenadores Progreso de Culiacán.

Así pues, indicaron que el próximo lunes a alrededor de las 8:30 horas volverán a manifestarse pacíficamente en el Palacio de Gobierno para intentar ser atendidos por el Mandatario.