$!Colectivo denuncia incremento de asesinatos y desapariciones de mujeres en Sinaloa en medio de crisis de violencia

El colectivo No se metan con nuestras hijas denunció públicamente la inacción del Gobierno del Estado frente al incremento de asesinatos y desapariciones de mujeres en Sinaloa durante la crisis de seguridad por la pugna del crimen organizado que estalló hace poco más de un año.
En un pronunciamiento dirigido al Gobernador Rubén Rocha Moya, a la Secretaría de las Mujeres, al Congreso local y al Poder Judicial, señalaron que en este lapso se han contabilizado 83 asesinatos de mujeres, de los cuales 12 ocurrieron solo los que va septiembre de este 2025.
El colectivo sostuvo que estos hechos son resultado de omisiones, falta de diagnósticos adecuados y ausencia de una política pública efectiva para garantizar una vida libre de violencia.
“Durante los últimos doce meses, cumplidos el 9 de septiembre, en este periodo denominado por las autoridades estatales como ‘la pugna’, se ha incrementado el asesinato y la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres de manera escandalosa e impune”.
“Esto es el resultado de diversas omisiones e indolencia estatales, así como la franca impunidad que se vive en el Estado”.
“Las designaciones que violan la ley, incumpliendo perfiles requeridos y 2. que aún no existe ninguna política pública efectiva, con un diagnóstico adecuado y presupuesto suficiente”, subrayaron en el documento.
La organización responsabilizó tanto al Gobierno estatal como al municipal de no frenar la ola de feminicidios y desapariciones, acusándolos de ser cómplices al no garantizar a las mujeres sinaloenses seguridad y acceso a sus derechos.
Exigieron acciones inmediatas para detener la violencia machista, el asesinato y la desaparición de mujeres.
Priscila Salas, integrante del colectivo, criticó que en muchos de estos casos no se accede a una justicia o reparación integral del daño.
Asimismo, mencionó que las cifras de muertes de mujeres han sido minimizadas por las autoridades estatales.
“Nosotras estamos igual que todas las mujeres sinaloenses: expectantes, ansiosas, frustradas, cansadas porque la situación de violencia que estamos sufriendo en este estado de guerra en donde hay tantas, tantas violaciones a los derechos humanos”.
“¿Qué quisiéramos? Empatía, primero. La invisibilización de la violencia de una vez por todas y para todas las clases de violencia”, exigió.
Manifestó que Culiacán ha ocupado el ranking nacional entre los cinco primeros municipios en México con más feminicidios durante estos últimos 10 años y no ha habido intención de crear una política pública para que esto sea diferente.
“Las autoridades municipales nunca han querido hablar con nosotras. Ellos tienen oficios y tienen requerimiento de nosotras ahí, desde hace muchos años pero al Presidente Municipal y su equipo no les interesa”, recalcó.