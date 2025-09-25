$!Colectivo denuncia incremento de asesinatos y desapariciones de mujeres en Sinaloa en medio de crisis de violencia

El colectivo No se metan con nuestras hijas denunció públicamente la inacción del Gobierno del Estado frente al incremento de asesinatos y desapariciones de mujeres en Sinaloa durante la crisis de seguridad por la pugna del crimen organizado que estalló hace poco más de un año.

En un pronunciamiento dirigido al Gobernador Rubén Rocha Moya, a la Secretaría de las Mujeres, al Congreso local y al Poder Judicial, señalaron que en este lapso se han contabilizado 83 asesinatos de mujeres, de los cuales 12 ocurrieron solo los que va septiembre de este 2025.

El colectivo sostuvo que estos hechos son resultado de omisiones, falta de diagnósticos adecuados y ausencia de una política pública efectiva para garantizar una vida libre de violencia.

“Durante los últimos doce meses, cumplidos el 9 de septiembre, en este periodo denominado por las autoridades estatales como ‘la pugna’, se ha incrementado el asesinato y la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres de manera escandalosa e impune”.

“Esto es el resultado de diversas omisiones e indolencia estatales, así como la franca impunidad que se vive en el Estado”.

“Las designaciones que violan la ley, incumpliendo perfiles requeridos y 2. que aún no existe ninguna política pública efectiva, con un diagnóstico adecuado y presupuesto suficiente”, subrayaron en el documento.