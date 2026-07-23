$!Colectivo exige apoyo de retroexcavadora para recuperar restos hallados en Villa Juárez

El colectivo de búsqueda Madres en Lucha por Tu Regreso a Casa realizó una manifestación en el Congreso de Sinaloa para exigir a las autoridades brindar atención inmediata y mayor respaldo a los colectivos de búsqueda. La protesta se llevó a cabo luego del reciente hallazgo de dos cuerpos en Villa Juárez, Navolato. Reynalda Pulido, dirigente del colectivo, señaló que solicitaron apoyo al Gobierno del Estado y a la Comisionada Estatal de Búsqueda Karina Márquez para que se les facilitara una retroexcavadora con el fin de recuperar los restos encontrados.

“Realizamos la protesta porque estamos agotadas, cansadas de seguir pagando recursos que no debemos pagar, este documento que muestro expedido por el Congreso, dice las facultades de la Comisión de Búsqueda”, expresó. Posteriormente, denunció que la Comisión decidió no proporcionar ese apoyo, por lo que acudieron al Diputado Eligio López Portillo, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, para solicitar la gestión de la maquinaria. Sin embargo, afirmó que también recibieron una respuesta negativa. “Porque el Diputado Eligio me dijo que yo lo estaba amenazando al momento de exigirle que ocupábamos una retro para sacar los cuerpo de Villa Juárez, hay más cuerpos ahí, que necesito sacarlos y porque la Comisión de Búsqueda está obstruyendo la justicia” señaló.