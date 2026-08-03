$!Colectivo llevará a la Ciudad de México casos de presuntos cobros irregulares de CFE de Sinaloa

El colectivo Ciudadano a Ciudadano inició la recopilación de recibos de la Comisión Federal de Electricidad con presuntas irregularidades para presentarlos ante autoridades federales en la Ciudad de México, donde buscarán soluciones para usuarios con cobros excesivos, adeudos acumulados y consumos estimados.

La representante del colectivo, Leticia Quintero, informó que cada expediente será clasificado por tipo de problemática para respaldar las gestiones que realizarán esta semana.

“Queremos llevar toda la documentación con pruebas para que no nos bateen como lo hicieron aquí en Palacio de Gobierno, porque esto nos pasó: nos dijeron ‘no, es que este caso no; no, es que este otro caso no’. En sí, ningún caso nos resolvieron. Lo único que nos dijeron fue: ‘vemos el caso de ustedes’. ¿Y por qué de nosotros? ¿Y los que están atrás, los que representamos?”, declaró.