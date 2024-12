$!Colectivo pega fichas de búsqueda de personas en Fin de Año, en Culiacán

“Es bastante fuerte, bastante pesado porque seguir buscando a nuestros familiares pues no es nada chido, y seguimos en la búsqueda. Lo único que queremos es que regresen a casa como sea”, expresó María Isabel Cruz Bernal, líder y fundadora del colectivo.

“Nosotros no quisiéramos trabajar en esto, porque no trabajamos en esto, para nosotros no es un trabajo, esto para nosotros es buscarlos por amor y porque queremos que regresen a casa”.

“Queremos eso, que no haya más familias buscando un familiar desaparecido”, agregó.

El punto de encuentro del colectivo fueron las escalinatas de la Catedral de Culiacán, en donde distribuyeron diferentes fichas para armas paquetes y pegarlos en distintos puntos por las calles del centro de la capital.

En torno a la actualidad de la crisis por desaparición de personas, Cruz Bernal indicó que se ha agravado en medio de la crisis de seguridad que vive Sinaloa desde septiembre, en la que tienen incluso un subregistro en el número de víctimas.