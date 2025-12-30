$!Colectivos de búsqueda realizan brindis por la vida de personas desaparecidas en Culiacán

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que operan en Culiacán realizaron un brindis simbólico por la vida de las personas cuyo paradero se desconoce, como parte de un acto de memoria y acompañamiento entre familias. La actividad se llevó a cabo en el Jardín de la Memoria, un espacio ubicado en la capital sinaloense que ha sido destinado por colectivos y familiares como un sitio de recordatorio permanente para las personas desaparecidas y como punto de encuentro para mantener vigente su búsqueda.





Durante el brindis participaron hijas, esposas y hermanas de personas desaparecidas, quienes se reunieron en este espacio para compartir un momento simbólico en el que se reafirmó la exigencia de localización y el compromiso de continuar con las labores de búsqueda. El Jardín de la Memoria se ha convertido en un lugar representativo para las familias de personas desaparecidas en Culiacán, al concentrar actividades conmemorativas, actos simbólicos y expresiones colectivas que buscan visibilizar la ausencia de miles de personas en el estado y la persistencia de sus familias en la exigencia de verdad y justicia. De acuerdo con integrantes de los colectivos, este tipo de acciones buscan mantener presente a quienes no han sido localizados, así como fortalecer los lazos entre familias que comparten una misma situación, al tiempo que reiteran el llamado a las autoridades para que continúen las labores de búsqueda e investigación.



