$!Colectivos denuncian crisis humanitaria y abandono institucional en Sinaloa

A través de un pronunciamiento colectivo, familias y colectivos de personas desaparecidas en el Estado de Sinaloa y zonas circundantes denunciaron la grave crisis humanitaria que atraviesa la región, señalando que las deficiencias y el rezago de las autoridades responsables han alcanzado niveles exponenciales. A pesar de que en 2017 se lograran avances clave con la creación de la Ley General en Materia de Desaparición y la apertura del Centro Nacional de Identificación Humana, los colectivos advierten que estos esfuerzos hoy se ven coartados por la nula interlocución con las autoridades federales y locales. Según el documento, esta omisión institucional ha obligado a las familias a realizar las labores de búsqueda e investigación por su propia cuenta, sin contar con el respaldo de las instituciones públicas ni con garantías de seguridad ante el incremento de la violencia en el estado y el noroeste del país.







La denuncia pone especial énfasis en hechos recientes ocurridos en Concordia, Sinaloa, donde se logró identificar un lugar de hallazgo relevante para la localización de un grupo de mineros desaparecidos, entre quienes se encuentran Antonio de la O Valdez, José Antonio Jiménez, José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, Francisco Antonio Esparza Yález, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Valle y Miguel Tapia Rayón. Asimismo, los colectivos alertaron sobre la desaparición de un menor de edad y su padre ocurrida el pasado 15 de diciembre de 2025 en la misma comunidad y denunciaron que, hasta el momento, no se cuenta con una Alerta Ámber ni denuncia formal en el Estado de Sinaloa, situación que violenta el interés superior de la niñez y el derecho de búsqueda de las familias. El pronunciamiento exigió a las autoridades generar las condiciones de seguridad necesarias para las buscadoras.