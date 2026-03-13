$!Colectivos feministas y LGBTQ+ protestan para exigir que no se deseche impugnación de Emma Zermeño contra Almendra Negrete

Colectivos feministas y de la diversidad sexual se manifestaron en contra de la resolución de la sala del Tribunal de Guadalajara y de la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa exigiendo que no se deseche la impugnación de la activista Emma Zermeño López contra la acusación por parte de la Diputada local con licencia por Morena, Almendra Negrete Sánchez.
La manifestación tuvo lugar este viernes frente a Catedral, donde colectivos se unieron en apoyo a la activista, tras la denuncia presentada por la Diputada con licencia Negrete Sánchez, quien denunció a la activista por presunta violencia política en razón de género.
“Es algo inaudito, es un atropello para la privacidad y la intimidad de todas y todos los ciudadanos”
Dicha protesta surgió de una iniciativa ciudadana en conjunto con colectivos en contra de la resolución que ha tenido la Sala Regional, la Sala de Guadalajara, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en cuestiones electorales, así como la destitución de la Diputada con licencia.
La activista precisó que el objetivo de la manifestación es denunciar los atropellos cometidos, además de no recibir apoyo por parte de las instituciones correspondientes a pesar de que ya se ha comunicado con ellos.
“Las instituciones que se supone que deben de brindar justicia para todas y todos los ciudadanos, pues definitivamente no lo están usando, no lo están haciendo y se están enfocando en proteger a políticos o personas en el poder”.
“Definitivamente yo en todo este proceso me he sentido en un total abandono institucional, quiero decir que hasta la fecha ninguna institución ni electoral ni política se ha acercado conmigo, a pesar de que ya nos comunicamos por los medios oficiales”, expresó.
Zermeño López reconoció que esta lucha no es solo de ella, porque mencionó que se está violando la privacidad y libertad de expresión al hacerse públicas conversaciones privadas.
“Es sí de mi lucha, pero también entendamos que esta no es nada más mía, si no es para todas las personas, sobre todo para los medios periodísticos, que yo creo que todos aquí tenemos grupos de WhatsApp en los que hablamos y los que nos expresamos en los que pues decimos nuestras nuestras emociones y nuestras opiniones porque estamos en confianza, es nuestra intimidad”.
“Entonces justo es para defender eso, esa intimidad, esa privacidad y sobre todo la libertad de expresión”, recalcó.
Los colectivos iniciaron expresando sus razones de denuncia, para minutos después tomar la calle Álvaro Obregón, en el crucero con la calle Ángel Flores. En sus carteles se podían leer frases como “Revisen el WhatsApp de la dato protegido II”, “A ver si ella si se la pasa echando flores”, “Lady WhatsApp”, “Emma no estás sola” y “Lxs colectivos con Emma”.
Por último integrantes de los colectivos, hicieron público que querían la destitución o renuncia de la Diputada ya que aseguraron que ella no los representa.
“Le pedimos la destitución de la Secretaria Nacional de Diversidad de Morena, que renuncie o que la destituya, porque no es posible que ella siendo de Culiacán, esté peleada con todos los representantes de los colectivos LGBT aquí en Sinaloa. Entonces, le pedimos a Morena que tome cartas en el asunto y que destituya a la Secretaria Nacional de Diversidad Sexual de Morena”, enfatizó la activista.