$!Colectivos feministas y LGBTQ+ protestan para exigir que no se deseche impugnación de Emma Zermeño contra Almendra Negrete

Colectivos feministas y de la diversidad sexual se manifestaron en contra de la resolución de la sala del Tribunal de Guadalajara y de la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa exigiendo que no se deseche la impugnación de la activista Emma Zermeño López contra la acusación por parte de la Diputada local con licencia por Morena, Almendra Negrete Sánchez. La manifestación tuvo lugar este viernes frente a Catedral, donde colectivos se unieron en apoyo a la activista, tras la denuncia presentada por la Diputada con licencia Negrete Sánchez, quien denunció a la activista por presunta violencia política en razón de género. “Es algo inaudito, es un atropello para la privacidad y la intimidad de todas y todos los ciudadanos”





Dicha protesta surgió de una iniciativa ciudadana en conjunto con colectivos en contra de la resolución que ha tenido la Sala Regional, la Sala de Guadalajara, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en cuestiones electorales, así como la destitución de la Diputada con licencia. La activista precisó que el objetivo de la manifestación es denunciar los atropellos cometidos, además de no recibir apoyo por parte de las instituciones correspondientes a pesar de que ya se ha comunicado con ellos.



